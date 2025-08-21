Un atentado terrorista con carro bomba estremeció a Cali en la tarde de este jueves 21 de agosto, cuando hacia las 2:50 p. m. se registró una explosión en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

El hecho provocó pánico en la capital del Valle y activó de inmediato protocolos de seguridad por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que rechazó el ataque y confirmó que ya se adelantan investigaciones para establecer daños y responsables.

Horas antes, se conoció otro ataque en Amalfi (Antioquia), lo que encendió aún más las alarmas en las autoridades de seguridad.

Ejército en máxima alerta por atentados

Ante esta situación, el general Hugo López Barreto, jefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares, ordenó el acuar­telamiento de primer grado en todas las unidades del país, según informó Caracol Radio.

La medida implica que todos los pelotones, compañías, brigadas y divisiones deben permanecer en estado de máxima alerta y listos para responder ante cualquier eventualidad.

El acuartelamiento de primer grado es la disposición más estricta en la escala militar y busca garantizar capacidad de reacción inmediata frente a posibles nuevas amenazas.

