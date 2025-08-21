Este 21 de agosto, Cali registró una fuerte explosión en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, la cual dejó varias personas heridas y vehículos incendiados.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, ya se ha pronunciado a través de sus redes sociales, asegurando que se evalúa la situación. Agregó que ya se activaron “los organismos necesarios para atender a las personas heridas”.

Así mismo, Éder dio a conocer que darán una recompensa de 400 millones de pesos a quienes aporten información que pueda dar con los responsables de los hechos.

“Desde la Alcaldía de Cali ofrecemos una recompensa de $ 400 millones a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables. Cali no bajará la guardia ante este atentado y solicitamos al Gobierno Nacional mayor acompañamiento para garantizar la tranquilidad de los caleños”, indicó el alcalde.

Así mismo, el funcionario aseguró que los hechos ocurrieron en la carrera Octava, en el nororiente de la capital vallecaucana.

Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que… pic.twitter.com/J2HmeDqGX1 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 21, 2025

Versiones preliminares hablan de una persona fallecida y varios heridos. Sin embargo, se desconoce por el momento cuál es el número exacto de las personas lesionadas y cuál es el origen de los hechos.

Desde la Fuerza Aérea hablan de un atentado terrorista, perpetrado con un carro bomba a las 02:50 p. m.

“Al momento se adelantan las labores de verificación de daños en instalaciones y personal, además de la investigación para establecer causas y autores de este acto terrorista, que atenta contra la población civil y la vida de los hombres y mujeres que sirven a los colombianos desde la FAC”, indicaron desde la institución.

#ComunicaciónOficial | La Fuerza Aeroespacial Colombiana condena el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba sobre las 14:50 horas de hoy jueves 21 de agosto, en inmediaciones de la Base Aérea “Marco Fidel Suárez”, en Cali. pic.twitter.com/J3oteNaWf9 — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) August 21, 2025

