Según reportes preliminares, un vehículo cargado con pipetas de gas modificadas detonó cerca de la base aérea, mientras un segundo camión, preparado con el mismo propósito, falló en su intento de explosión, evitando una tragedia aún mayor.

El aparente atentado terrorista ocurrió pasadas las 3:00 p. m., cuando un estruendo sacudió el sector, alertando a residentes, transeúntes y personal militar.

El vehículo detonado, estacionado a pocos metros de la base aérea, causó daños materiales y graves heridas a varias personas, cuyo número exacto aún está por confirmarse. La prensa local habla de cinco muertos y al menos 11 heridos.

Al parecer 2 camiones cargados con pipas de gas modificados, fueron los empleados para el 4t3nt@d0 contra la @FuerzaAereaCol, por fortuna uno de los camiones falló en la d3t.0n@ c10n #Cali #YaCelacanto pic.twitter.com/TUJkySQwgR — Ya Celacanto (@YaCelacanto) August 21, 2025

¿Qué pasó en Cali? Atentado terrorista dejó varios heridos

Videos compartidos en X muestran columnas de humo, cristales rotos, motos afectadas y ciudadanos pidiendo ayuda urgente para los heridos.

#ATENCIÓN Fuerte explosión cerca de base aérea en #Cali deja varios heridos Hace pocos minutos se registró una fuerte explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, en el norte de Cali. Varios heridos y muertos. pic.twitter.com/wDTySDXY1C — caucanoticias (@caucanoticias) August 21, 2025

Aunque no hay confirmación oficial sobre los responsables, el modus operandi apunta a grupos armados como las disidencias del ‘Estado mayor central’ de las Farc, que han intensificado sus acciones en el Valle del Cauca.

El atentado recuerda los ataques del pasado 10 de junio en Cali, que dejaron siete muertos y 28 heridos, atribuidos a la misma estructura terrorista.

