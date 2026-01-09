El Representante a la Cámara Andrés Forero presentó la respuesta a un derecho de petición a Famisanar que llevó a señalamientos sobre los sueldos y la contratación luego de la llegada del nuevo interventor del Gobierno, Germán Darío Gallo, a lo que la empresa prestadora de salud contestó en un comunicado.

Famisanar indicó en ese documento que remitió la respuesta al congresista del Centro Democrático con “con los soportes requeridos”, pero destacó que “considera que es imperativo precisar la información para garantizar una adecuada comprensión de lo suministrado”.

Lo primero que expuso es que la información remitida fue obtenida directamente del sistema de información de la compañía, denominado Kaktus, a partir de los filtros aplicados conforme a los datos solicitados, pero ofreció una especificación clave del tema.

Precisamente, como parte de esa aclaración sobre cuestionamientos expresados por el mencionado congresista, hizo una precisión puntual sobre el tema de la gerencia.

“Para el caso de la Gerente Financiera y Administrativa, el aplicativo únicamente arrojó uno de sus títulos, correspondiente a Técnico Auxiliar en Enfermería, sin reflejar el conjunto de su formación profesional y de posgrado, la cual incluye: técnico Auxiliar de Enfermería (Centro Vocacional Salud, 2010), técnica en Administración en Salud (Instituto Ingabo, 2012), administradora Financiera (Universidad Minuto de Dios, 2018), especialista en Economía y Gestión de la Salud (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2019), MBA en Administración de Empresas, con énfasis en procesos de calidad e innovación y Universidad EAN (en proceso de grado)”, remarcó.

En esa misma línea, justificó la vinculación de la persona mencionada por el Representante como bachiller como parte de un periodo “estrictamente transitorio de empalme técnico, fundamentado en la vasta y amplia experiencia sectorial asegurando la continuidad operativa durante la

transición de diciembre de 2025”.

El comunicado exaltó la labor del nuevo interventor, Germán Darío Gallo, en Famisanar en el mes y medio que lleva en el cargo, por lo que resaltó los procedimientos llevados a cabo.

“Bajo el rigor del principio del negocio en marcha, garantizamos que la estructura administrativa actual responde a una política de austeridad y eficiencia manteniéndonos estrictamente dentro de los márgenes de la UPC asignada a esta EPS. En este marco, se ha dado continuidad al cumplimiento de los procedimientos internos, los manuales de funciones y los perfiles de cargo, con responsabilidad en el manejo de los recursos”, señaló.

Incluso, se explicó que durante este periodo se han llevado a cabo varios recorridos territoriales que buscan conocer de primera mano las realidades locales, escuchar a los equipos de trabajo y articular soluciones conjuntas con hospitales, clínicas y autoridades locales, lo que afirman que ha facilitado la toma de decisiones basadas en el contexto real de los afiliados y prestadores.

¿Cuándo comenzó la intervención del Gobierno en Famisanar?

La intervención forzosa administrativa de la EPS Famisanar por parte del Gobierno Nacional comenzó oficialmente el 15 de septiembre de 2023. Esta medida fue adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud mediante una resolución motivada por el deterioro progresivo de los indicadores financieros y el aumento desmedido de las quejas de los usuarios.

La entidad de vigilancia determinó que la EPS no cumplía con los estándares de capital mínimo y reservas técnicas necesarios para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus más de tres millones de afiliados en el país.

El proceso de intervención se ordenó inicialmente por un periodo de un año, con el objetivo de implementar un plan de salvamento que permitiera corregir las fallas administrativas y operativas detectadas.

Durante este tiempo, la Superintendencia tomó el control total de la EPS, desplazando a sus directivos y nombrando a un agente interventor para manejar los recursos y las relaciones con la red de hospitales.

La prioridad de esta acción gubernamental era asegurar la continuidad en la entrega de medicamentos y la realización de cirugías pendientes para evitar afectaciones mayores a los pacientes con enfermedades crónicas.

