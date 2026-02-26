En cuestión de minutos, el cielo se oscureció y Bogotá quedó bajo agua y granizo. La tarde de este jueves 26 de febrero terminó en caos vial, inundaciones y hasta un hundimiento que tiene en aprietos uno de los ingresos más importantes de la ciudad.

El punto más crítico se registró en la Autopista Sur con carrera 73, donde la calzada cedió y obligó a cerrar parte del corredor. La Policía de Tránsito habilitó paso controlado por un solo carril, mientras se adelantan trabajos para evitar un daño mayor. El resultado: filas interminables de vehículos y conductores atrapados por horas.

Pero no fue el único frente de emergencia. La Secretaría de Movilidad reportó encharcamientos e inundaciones en varios sectores clave: avenida Boyacá con avenida El Dorado, carrera 104 con calle 132 en Suba, avenida Cali con calle 139 y carrera 50 con avenida La Esperanza, en Teusaquillo. En Puente Aranda, específicamente en la calle tercera con carrera 56, también se detectó un daño en la vía pública y equipos técnicos fueron enviados a revisar la afectación.

El Cuerpo Oficial de Bomberos desplegó atención en Engativá, Suba, Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo. La acumulación de granizo y el colapso del alcantarillado provocaron rebosamientos e ingreso de agua a viviendas. Solo en Engativá se atendieron al menos seis emergencias relacionadas con estas condiciones.

El transporte público tampoco se salvó. La operación de buses troncales y alimentadores de Transmilenio se vio afectada en el sector de la calle 80, cerca del Portal, por un alto espejo de agua que obligó a disminuir la velocidad y alteró los tiempos de viaje.

Imágenes de fuerte granizada en Bogotá este jueves

En barrios como Las Ferias, en el occidente de la capital, las calles quedaron cubiertas de blanco tras la intensa granizada, una postal que contrastó con el fuerte impacto que dejó en la movilidad.

En redes sociales, los usuarios expresaron su sorpresa ante las imágenes que muestran cómo una capa blanca cubrió varias calles de la ciudad y hasta atrapó a carros en medio de las fuertes lluvias.

Ante esto, piden a los conductores extremar precauciones, bajar la velocidad y mantener distancia de seguridad, mientras continúan las labores para restablecer la normalidad en las vías.

Así quedaron las calles del barrio Las Ferias, en el occidente de Bogotá, tras la intensa granizada de esta tarde. pic.twitter.com/xxBOUqs48k — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 26, 2026

La granizada que cayó en Bogotá… pic.twitter.com/T0YkHrjpc3 — Andrés Osejo (@Cappgras) February 26, 2026

#BOGOTÁ. Mas videos de la fuerte granizada que se presentó la tarde de hoy 26FEB, en la localidad de Engativá, las imágenes corresponden al b/Bella Vista Occidental. A esta hora, llueve en gran parte de la ciudad. Conduzca con precaución. TELEGRAM👉 https://t.co/3BpXy3Y374 https://t.co/WqTmORpy6z pic.twitter.com/gLjhYVKtHC — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 26, 2026

