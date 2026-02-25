Una complicada tarde en materia de movilidad se vivió este miércoles 25 de febrero en varios sectores de Bogotá, donde miles de usuarios de Transmilenio resultaron afectados por diferentes incidentes en la operación.

El primer punto crítico se presentó en la calle 72 con carrera 11. Allí se mantuvieron desvíos para servicios duales y zonales, lo que provocó alteraciones en más de 30 rutas. Según los reportes, inicialmente se habló de 66.365 pasajeros afectados, pero con el paso de las horas la cifra superó los 73.000 usuarios impactados.

Movilidad colapsada en Bogotá: cayó separador y causó trancón en la 106

A las complicaciones se sumaron novedades en la calle 13 con carrera 43 y en la Autopista Norte con calle 106, donde se registraron afectaciones en la prestación del servicio.

De acuerdo con Transmilenio, en el caso de la Autopista Norte con calle 106, en sentido norte-sur, se presentaron problemas en la infraestructura sobre la vía, fuera de la estación. Por esta situación, la flota tuvo que salir al carril mixto y la estación Calle 106 dejó de operar temporalmente en ese mismo sentido.

#BOGOTÁ | Se registra fuerte represamiento vehicular en la localidad de Suba, por la caída de una estructura metálica (baranda), en la Autonorte con calle 104, sentido norte-sur. La flota de TransMilenio sale al carril mixto y la estación Calle 106 deja de operar temporalmente en… pic.twitter.com/rFIAdEJCjB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 25, 2026

Imágenes conocidas en redes sociales mostraron que uno de los separadores metálicos del carril exclusivo se cayó, lo que habría causado el fuerte trancón en la zona y obligó a los desvíos operativos.

Horas después, Transmilenio informó que el corredor por la calle 106 fue habilitado nuevamente y que la operación empezó a normalizarse en ese punto de la ciudad.

