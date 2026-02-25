Un fatal accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la localidad de Kennedy, donde una joven perdió la vida mientras se movilizaba como pasajera en un servicio solicitado, presuntamente, a través de una plataforma digital.

El siniestro ocurrió específicamente en la avenida Agoberto Mejía con calle 42 sur, en sentido norte-sur. Según dio a conocer ‘Gato’ Gómez, las primeras versiones indican que el conductor de la motocicleta vinculada a la aplicación colisionó contra otro vehículo similar. El fuerte impacto provocó que la mujer saliera expulsada y cayera sobre la vía, falleciendo de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones.

Conductores y transeúntes que se desplazaban por el sector describieron momentos de gran angustia al percatarse del estado de la víctima, cuya identidad aún está por establecerse por parte de las autoridades correspondientes.

Unidades de criminalística hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo y recolectar las pruebas necesarias. Por ahora, las investigaciones están en curso para determinar la responsabilidad de los implicados y confirmar si, en efecto, se trataba de un servicio de transporte privado por aplicación.

¿Cuántos accidentes de moto hay al día en Bogotá?

La seguridad vial en la capital del país atraviesa un panorama crítico, especialmente para quienes se movilizan en vehículos de dos ruedas. Cifras recientes han puesto en evidencia la magnitud de la siniestralidad que enfrentan los usuarios de este medio de transporte en las vías bogotanas.

De acuerdo con datos oficiales del Concejo de Bogotá, en la ciudad se reportan diariamente alrededor de 22 accidentes de tránsito que involucran motocicletas. Esta estadística posiciona a los motociclistas como los principales actores implicados en incidentes viales dentro del perímetro urbano.

El reporte técnico subraya dos puntos preocupantes para la movilidad:

Los motociclistas son la primera causa de accidentalidad en la ciudad.

Representan la mayor proporción de víctimas fatales y personas lesionadas en siniestros.

Esta situación refleja que, además de ser los protagonistas más frecuentes en los choques, son quienes reciben el impacto más severo en términos de salud y pérdida de vidas, consolidándose como el eslabón más frágil de la cadena de transporte en Bogotá.

