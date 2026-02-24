Luego de horas de angustia, Diana Ospina apareció con vida. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la mujer de 35 años llegó por sus propios medios al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de la vía que conduce a Choachí, un punto bastante alejado de Chapinero, donde fue vista por última vez.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Lo que corrí”: Diana Ospina habló sobre lo que vivió en las últimas horas de su desaparición)

Sobre las 9:00 p. m. del lunes 23 de febrero, Diana fue recibida por uniformados en este puesto policial de la zona rural. En las primeras imágenes que circulan del reencuentro, se ve a la diseñadora visiblemente afectada, llorando y abrazando a sus allegados tras ser trasladada a un sector residencial para reunirse con su familia.

Esta es la zona y el CAI al que llegó:

Lee También

Google Maps

Google Maps

Afortunadamente, según confirmaron sus amigos cercanos, Diana se encuentra en buen estado de salud:

No presenta lesiones físicas ni señales de golpes.

No parece haber sido drogada o estar bajo efectos de sustancias.

Sus allegados aseguran que llegó “sana y salva”.

A pesar de su buen estado físico, el alcalde Galán fue enfático en que el caso no quedará así. La investigación apunta a un secuestro y hurto, pues se sabe que a la mujer le fueron sustraídas sus pertenencias y dinero de sus cuentas.

“La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”, afirmó el mandatario, asegurando que pronto habrá capturas.

Diana había desaparecido en la madrugada del domingo tras salir de la discoteca Theatron. Se confirmó que canceló un transporte de aplicación y abordó un taxi en la calle hacia Engativá. Antes de perder el rastro, alcanzó a enviar una foto de la placa y un audio diciendo que estaba a minutos de su casa, mensaje que después fue borrado de su WhatsApp.

* Pulzo.com se escribe con Z