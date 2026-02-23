Bogotá se prepara para un fin de semana cargado de cultura, emoción y grandes espectáculos, con opciones para todos los gustos y edades. Desde homenajes musicales que evocan la nostalgia hasta rutas teatrales en el corazón histórico de la ciudad y conciertos masivos que celebran la música actual, la capital ofrece una agenda vibrante para disfrutar sin salir de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Vea también: Cuánto vale la entrada al Museo de Oro de Bogotá y cuándo se entra gratis

Uno de los planes destacados es ‘clásicas del amor’, un espectáculo que rinde homenaje al cantante Javier Solís, cuando se cumplen 60 años de la muerte del inolvidable ‘Rey del Bolero Ranchero’. Más de 35 artistas en escena, los mejores solistas del país, el Coro Filarmónico de Bogotá y el Mariachi Colombia Nueva Era se unen para interpretar clásicos como ‘En tu pelo’, ‘Las rejas no matan’, ‘Te amaré toda la vida’, ‘Payaso y renunciación,’ en una noche cargada de romanticismo, amor y nostalgia.

El concierto se llevará a cabo el 7 y 8 de marzo en el Teatro Cafam, bajo la dirección de Yener Bedoya, con un formato íntimo que combina música en vivo con relatos y curiosidades sobre la vida y legado de Javier Solís.

Este espectáculo, que además celebra los 31 años de clásicas del amor, promete ser una experiencia emotiva y envolvente, ideal para quienes buscan un plan elegante y lleno de sentimiento.

Teatro para la familia

Para los amantes de las artes escénicas, el centro histórico se convierte en un gran escenario con Ruta Viva: Teatro y Memoria en el Centro Histórico, que se desarrollará del 26 de febrero al primero de marzo. Esta iniciativa hace parte de la Ruta Teatro 2026 y reúne a cinco agentes culturales que buscan reactivar la vida cultural de La Candelaria, fortaleciendo el vínculo entre el teatro, la memoria y la ciudadanía.

La ruta incluye funciones en salas emblemáticas como el Teatro Libre del Centro, Teatro Estudio Calarcá, Teatro Estudio La Quinta Porra y el Teatro Centro García Márquez El Original, además de presentaciones de teatro callejero a cargo de Gota de Mercurio Arte Escénico. En total, se ofrecerán 20 funciones y 20 intervenciones artísticas que permitirán al público conocer la historia y el legado de estos espacios culturales, en un recorrido vivo por la memoria teatral de Bogotá.

Concierto de Kapo

En el ámbito musical contemporáneo, el fenómeno urbano Kapo llega a Bogotá este 7 de marzo con un concierto en el Movistar Arena. El show hace parte de una gira que consolida su proyección internacional y marca un momento clave en su carrera. Será una noche para cantar y vibrar con los éxitos que lo han posicionado como una de las figuras más relevantes de la nueva ola urbana.

Concierto de Enrique Bunbury

Finalmente, aunque no es este fin de semana, los amantes del rock ya pueden agendar desde ahora el regreso de Enrique Bunbury, quien se presentará el 29 de octubre en el Movistar Arena. Con más de tres décadas de trayectoria, desde su etapa con Héroes del Silencio hasta su carrera solista, Bunbury promete una noche intensa y cargada de poesía con su nuevo trabajo ‘De Un Siglo Anterior’ (2026).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enrique Bunbury (@bunburyoficial)

Así, Bogotá ofrece este fin de semana una agenda diversa y potente: bolero ranchero para el alma, teatro para la memoria y música urbana para vibrar en grande. Un abanico de planes que confirma por qué la capital sigue siendo uno de los epicentros culturales más activos del país.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.