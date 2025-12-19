Así como un reconocido lugar comercial de Bogotá quedó bajo lupa, otro establecimiento se roba el protagonismo por una particularidad que lo hace muy especial en su atención al público.

Sombras, Experiencia Degustación Multisensorial es un restaurante innovador y muy diferente a los restaurantes tradicionales de la capital colombiana, porque combina gastronomía sensorial y un propósito social claro al contar con meseros que son invidentes.

El lugar, cuyos dueños son el Grupo Seratta, está ubicado en el complejo Campo dei Fiori en la zona de Usaquén y su propuesta gira en torno a una cena que se vive en completa oscuridad, donde los comensales no ven nada y deben dejar que sus otros sentidos se agudicen mientras degustan cada plato.

Para llegar hasta allí es fácil ya que está ubicado sobre la carrera séptima con calle 120, por lo que es sencillo utilizar cualquier ruta de Sitp que vaya por esa zona, una de las más transitadas de la ciudad.

Al ingresar, los visitantes son recibidos por un silencio y una oscuridad absoluta que forman parte esencial de la experiencia. El menú es de alta cocina con siete tiempos, pensado para que sabores, texturas, aromas y temperaturas se conviertan en compañeros de viaje sensorial. No se revela qué se va a comer antes de probarlo, lo que hace que cada bocado sea sorpresa y permita concentrarse en sensaciones reales sin apoyo visual.

El servicio lo ejecutan personas con discapacidad visual, quienes han sido formadas especialmente para guiar a los comensales por toda la experiencia.

Estos meseros, llamados a veces ‘agentes’, no utilizan la vista para servir ni para orientar, sino otros sentidos como el tacto, la memoria espacial y la escucha atenta. Esta dinámica crea un ambiente de confianza entre quien atiende y quien es atendido, invitando a los visitantes a soltar el control y entregarse a la vivencia.

Detrás del proyecto está el chef y empresario Jairo Palacios Ospina, quien explicó que la iniciativa no solo busca una experiencia gastronómica única, sino también resaltar el talento de personas ciegas y promover su inclusión laboral en un sector donde tradicionalmente han tenido pocas oportunidades.

En Colombia, una proporción alta de personas con discapacidad visual no goza de empleo formal, y este restaurante apunta a cambiar esa realidad mostrando que la ceguera no limita la excelencia en servicio y creatividad culinaria.

La experiencia dura cerca de 90 minutos y se desarrolla en un espacio especialmente diseñado para garantizar seguridad y precisión. Antes de entrar a la zona oscura, los comensales a menudo son guiados por uno de los servidores ciegos para ubicarse en su mesa. Esto refuerza la idea de confianza y colaboración que define el concepto de Sombras.

¿Cuáles son los precios en restaurante Sombras en Bogotá?

Según la información disponible en la página oficial del restaurante Sombras, el menú de esta experiencia sensorial, llamado Menú Umami, tiene un costo indicado de aproximadamente 294.000 pesos colombianos por persona.

Este valor corresponde al acceso a la experiencia completa con degustación incluida, y suele variar levemente dependiendo de la fecha, la disponibilidad y posibles actualizaciones de temporada o ajustes que hagan para eventos especiales.

El sitio tiene precios que reflejan su concepto de degustación sensorial en completa oscuridad con un menú preparado para que los comensales vivan una experiencia inmersiva de alta cocina.

Este restaurante no tiene carta tradicional de platos individuales con precios separados como un restaurante común, ya que su propuesta se basa en un único menú degustación y su valor depende de esa experiencia integral más que de la compra de ítems individuales.

Dado que es un concepto innovador y con cupos limitados, es necesario reservar con antelación para asegurar lugar en la fecha deseada, y el precio se paga por persona según la experiencia seleccionada al momento de la reserva.

