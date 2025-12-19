author
Escrito por:  David Sánchez
Periodista     Dic 19, 2025 - 12:01 am

Usuarios del sistema masivo de transporte, Transmilenio, reportaron demoras en la prestación del servicio tanto de buses troncales como de alimentadores en el Portal Américas.

En la red social x circulan videos que muestran el caos y la espera de los ciudadanos que buscaban llegar a sus hogares en la noche de este jueves 18 de diciembre.

Según informó la FM, luego de las demoras, usuarios decidieron bloquear rutas alimentadoras en protesta por las falencias en la prestación del servicio de transporte público.

Noticia en desarrollo…

