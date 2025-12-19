Usuarios del sistema masivo de transporte, Transmilenio, reportaron demoras en la prestación del servicio tanto de buses troncales como de alimentadores en el Portal Américas.

En la red social x circulan videos que muestran el caos y la espera de los ciudadanos que buscaban llegar a sus hogares en la noche de este jueves 18 de diciembre.

Según informó la FM, luego de las demoras, usuarios decidieron bloquear rutas alimentadoras en protesta por las falencias en la prestación del servicio de transporte público.

La situación se agrava en el Portal Américas de TransMilenio: tras más de dos horas de espera por las rutas alimentadoras y ante la falta de información, los usuarios bloquean el paso de los buses. pic.twitter.com/2H7z96LomE — La FM (@lafm) December 19, 2025

QUÉ PASA EN LA CALI? 1 hora desde Banderas hasta portal Américas y llegamos y vea esto MÁS DE UNA HORA ESPERANDO ALIMENTADOR @Maferoc HAGA ALGO SEÑORA GERENTE @CarlosFGalan HAGA ALGO ALCALDE POR FAVOR pic.twitter.com/1Vju3lwzTq — Sebastián Rodríguez (@srodriguezrcn) December 19, 2025

Noticia en desarrollo…

