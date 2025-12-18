La Orquesta Aragón, una de las mayores glorias de la música cubana y referente universal del chachachá, regresa a Bogotá para celebrar sus 86 años de historia con dos presentaciones especiales en Galería Café Libro. La agrupación se presentará este viernes 19 y sábado 20 de diciembre, en lo que promete ser una doble jornada de baile y celebración para el público capitalino.

Fundada hace más de ocho décadas, la Aragón es reconocida por su aporte a la música latinoamericana y por haber llevado el chachachá a escenarios de todo el mundo. Su sonido, caracterizado por el formato de charanga, ha logrado conectar generaciones y mantenerse vigente en la escena musical internacional.

La agrupación, dirigida por Rafael Lay, ostenta una trayectoria marcada por reconocimientos, entre ellos el Grammy Latino obtenido en 2020, además de múltiples premios en Cuba y otros países. Con más de 100 álbumes en su discografía, la orquesta ha construido un repertorio que enlaza tradición y modernidad, convirtiéndose en un referente obligado de la música bailable.

El regreso de la llamada ‘charanga eterna’ a Galería Café Libro coincide también con los 43 años de historia de este emblemático escenario bogotano, considerado un templo de la salsa en la ciudad. Las dos presentaciones darán inicio a las celebraciones decembrinas de los capitalinos, con noches dedicadas al baile sin pausa.

Durante los conciertos, el público podrá disfrutar de clásicos como ‘El bodeguero’, ‘Cachita’, ‘Pare cochero’, ‘Hasta la reina Isabel baila el danzón’, ‘Los tamalitos de Olga’ y ‘Quiéreme siempre’, entre muchos otros himnos que han marcado generaciones. Sin embargo, Rafael Lay Bravo, director de la orquesta, el repertorio será amplio, pues “tocarán lo que ellos quieran”. Serán dos noches que prometen un viaje al corazón festivo de Cuba, cargado de sabor, memoria y celebración.

