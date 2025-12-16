Según la promoción que ya se emite en Caracol Televisión, ‘La danza de los millones’ se estrenará el martes 16 de diciembre a las 9:30 de la noche, inmediatamente después del programa humorístico ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

El primer capítulo servirá como lanzamiento oficial del formato y allí Laura Acuña explicará detalladamente las reglas del juego, así como la forma en la que los colombianos podrán participar.

En el avance promocional, Laura Acuña adelanta parte del espíritu del programa con un mensaje directo al público: “¿Quién se está quedando con la plata de los famosos? Dejen de buscar, vengo a poner la cara. Para participar solo debes entrar a ladanzadelosmillones.com, abrir tu cuenta de ditu y seguir las instrucciones. El regalo de Caracol esta Navidad es volver millonario a un colombiano todas las noches”.

¿Cómo funciona ‘La danza de los millones’, de Caracol TV?

El objetivo principal de los participantes será evitar que los billetes caigan al piso durante los retos. Cada error puede convertirse en una oportunidad para los televidentes, ya que el dinero que se pierda en el juego podrá ser ganado por un colombiano inscrito en la plataforma.

De esta manera, el programa mantiene la tensión en pantalla y refuerza la conexión entre las celebridades y el público.

De acuerdo con la información oficial, todas las noches se repartirán hasta 120 millones de pesos, que se dividirán entre los famosos participantes y los televidentes que resulten ganadores de manera aleatoria. Acuña llamará a un colombiano en vivo y en directo y solo tendrá que responder una pregunta.

Para participar, los colombianos deben contar con la aplicación ditu y completar el proceso de inscripción.

¿Cómo inscribirse en ‘La danza de los millones’, de Caracol TV?

El proceso de inscripción es sencillo y está abierto para todos los mayores de edad en Colombia. Quienes aún no estén registrados en ditu deben ingresar a ladanzadelosmillones.com y seguir estos pasos:

Primero, hacer clic en el botón ‘Empezar’ , ubicado en la parte inferior del sitio. Luego, digitar el correo electrónico con el que se desea registrar y completar los datos personales solicitados, como nombre, fecha de nacimiento y género. Posteriormente, se debe crear una contraseña y confirmarla.

El siguiente paso es leer y aceptar los términos y condiciones, así como autorizar el tratamiento de datos personales.

Después, el sistema solicitará el número de la cédula y un número de teléfono de contacto. Una vez aceptados nuevamente los términos, solo queda esperar la confirmación que indicará que el usuario ya está participando en ‘La danza de los millones’ .

Para quienes ya tienen cuenta en ditu, el proceso es aún más rápido: basta con ingresar al sitio web, hacer clic en ‘Empezar’ , escribir el correo y la contraseña, y completar los datos de identificación y contacto.

, escribir el correo y la contraseña, y completar los datos de identificación y contacto. Con esto, quedarán oficialmente inscritos para competir por los premios del nuevo concurso de Caracol Televisión.

Con esta propuesta, Caracol busca cerrar el año con una producción fresca, interactiva y cargada de emoción, convirtiendo la Navidad en una oportunidad real para que un colombiano se vuelva millonario.

