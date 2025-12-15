‘Piroberta‘, uno de los humoristas más reconocidos de ‘Sábados Felices’, aceptó de nuevo el reto de participar en otra temporada de ‘La vuelta al mundo en 80 risas‘, programa de Caracol Televisión que combina viajes, retos y experiencias culturales alrededor del planeta.

En esta ocasión, el comediante emprendió la aventura junto al chef Juan Diego Vanegas, con quien recorrió Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia divertida y enriquecedora terminó convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles de su vida, debido a una serie de graves complicaciones de salud que sufrió durante las grabaciones, según contó para Pulzo.

Todo ocurrió mientras el equipo se encontraba en Buffalo, Canadá, haciendo una nota relacionada con actividades acuáticas. En medio de la grabación, ‘Piroberta’ tuvo un accidente con unas bicicletas acuáticas que casi le cuesta la vida.

Según relató el propio humorista en una entrevista con Pulzo, cayó al agua y comenzó a ahogarse, por lo que Juan Diego Vanegas tuvo que intervenir de inmediato para auxiliarlo. El chef le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), incluyendo respiración asistida y boca a boca, logrando salvarlo en una situación crítica.

No obstante, el rescate también tuvo consecuencias dolorosas. Debido a la fuerte presión ejercida durante la maniobra de reanimación, Piroberta terminó con una costilla fracturada.

“Lo de la costilla que me partió Juan Diego todavía me duele. Estábamos en un hotel en Buffalo, grabando en ese lugar y estábamos haciendo una nota de bicicletas acuáticas, me caí, me ahogué y él me dio respiración. Me hizo RCP muy fuerte y traqueó y ahí se fue la costilla”, relató el humorista.

La lesión fue tan grave que tuvo que ser operado de urgencia en Canadá, aunque, pese al dolor, decidió continuar grabando el resto del programa con la costilla fracturada, demostrando su compromiso profesional y fortaleza.

¿Quiénes estarán en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’?

Caracol Televisión confirmó quiénes serán los participantes de esta nueva temporada de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, que promete emociones, carcajadas y paisajes inolvidables.

Una de las duplas más llamativas es la conformada por Carolina Cruz y ‘Suso, el paspi’, quienes recorrieron Puerto Rico y Guatemala.

Otra pareja que se suma es la de Melina Ramírez y Don Jediondo , quienes viajaron por Europa, explorando destinos como Croacia, Hungría y Eslovenia.

, quienes viajaron por Europa, explorando destinos como Croacia, Hungría y Eslovenia. El humorista Jhovanoty también regresa al formato, esta vez acompañado por la presentadora y comediante argentina Florencia Cassi . Juntos recorrieron distintos destinos de Colombia.

también regresa al formato, esta vez acompañado por la presentadora y comediante argentina . Juntos recorrieron distintos destinos de Colombia. Se suman dos nuevos anfitriones: Carolina Soto y Leonardo Cuervo, quienes viajaron por Sudáfrica y Tanzania.

quienes viajaron por Sudáfrica y Tanzania. Laura Tobón y Boyacoman también vuelven recargados, llevando a los televidentes hasta las impresionantes ciudades de Pekín y Shanghái, en China.

