La recordada y polémica empresaria Manuela Gómez fue anunciada este miércoles 10 de diciembre por el ‘Jefe‘ como la primera mujer en ingresar de manera directa a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’.

La paisa, de 36 años, es conocida por su personalidad fuerte, su autenticidad y su estilo sin filtros, características que la han convertido en una de las figuras más comentadas de las redes sociales.

Sin embargo, aseguró que llega a esta nueva experiencia con determinación, inteligencia emocional y el propósito firme de mostrar una versión renovada de sí misma.

Manuela afirmó que está lista para “sacarla del estadio”, vivir la experiencia al máximo y demostrar que, aunque sigue siendo “peligrosa”, ahora es una mujer más madura y evolucionada. Su participación promete provocar conversación, controversia y momentos inolvidables dentro de la casa.

El inicio de la nueva temporada está cada vez más cerca, y el ‘Jefe‘ continúa revelando poco a poco a los participantes que harán parte de esta verdadera novela de la vida real. Serán ellos quienes convivirán bajo la mirada constante de las cámaras y de millones de colombianos conectados al 24/7.

Los seguidores podrán conocer todas las sorpresas, anuncios y revelaciones de el ‘Jefe‘ a través del Canal RCN, la ‘app’ de RCN y las redes sociales oficiales del programa. La expectativa por esta tercera edición crece y promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.

¿Quién es Manuela Gómez, de ‘La casa de los famosos’ ?

A sus 36 años, Manuela Gómez regresa a un formato de convivencia con un rol claro: ser una de las participantes que mueva la historia dentro de ‘La casa de los famosos‘. Se presenta como mamá, empresaria y creadora de contenido, y asegura que su principal prioridad es su hija Samantha, de un año.

Luego de su reciente separación de Juan Pablo Restrepo, conocido como ‘JP Gringo’, padre de su hija, a comienzos de 2025, ha mantenido una relación cordial por el bienestar de su hija, pero ha sido clara en su posición sentimental: “Estoy solterísima, pero no a la orden”, expresó en una de sus últimas apariciones públicas.

Su estilo directo también marcó su presentación oficial al ‘reality’. Con seguridad, afirmó: “Soy Manuela Gómez y voy a estar en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos‘. ¿La olvidada de Manuela? Pues aquí está la olvidada de Manuela para darlo todo”.

Además, dejó claro que no se siente afectada por las críticas que ha recibido sobre su cuerpo, su vida amorosa o su apariencia: “Me han dicho gorda, fea, destruida, la olvidada… incluso que me voy a quedar soltera. Las personas falsas me dan alergia”, destacó, reafirmando su personalidad frontal y sin filtros.

Manuela también ha expresado su deseo de que los ‘realities’ recuperen la autenticidad de otros años, criticando las actitudes que considera forzadas o “hipócritas” en algunas temporadas recientes.

