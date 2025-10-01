Manuela Gómez, creadora de contenido y figura pública conocida por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN, rompió el silencio ante las críticas que ha recibido sobre su rol como madre.

Desde su maternidad, Gómez ha enfrentado cuestionamientos en redes sociales sobre el tiempo que dedica a su vida profesional, comentarios que ella decidió confrontar públicamente con una reflexión honesta y directa.

El pasado 8 de julio de 2024, la ‘influencer’ confirmó a sus seguidores que se había convertido en madre por primera vez, compartiendo una emotiva fotografía en la que cargaba a su hija Samantha y exdescribir presando palabras llenas de emoción y gratitud:

“No tengo palabras para esta sensación de ser madre. Toda mi vida dije que no quería tener hijos sin saber de lo que me iba a perder, pero todo es en el tiempo de Dios y Él decidió darme esta bendición. Pensé que había sido feliz en muchos momentos de mi vida, pero hasta ahora me siento complementada y conociendo el amor de mi vida. Sin ti no quiero nada, contigo lo quiero todo”.

La publicación, que acumuló cientos de reacciones de sus seguidores, marcó el inicio de una etapa llena de aprendizaje, desafíos y responsabilidades.

A pesar de la alegría que le trae la maternidad, Gómez ha sido objeto de críticas por no pasar todo su tiempo con su hija. Algunos usuarios la han calificado de “mala madre” o la han acusado de “abandonar” a Samantha debido a sus compromisos laborales.

Manuela Gómez se defiende de las críticas que la señalan de mala madre

Frente a estas opiniones, la ‘influencer’ no dudó en responder con firmeza: “Mucha gente podrá juzgarme como mala madre, que abandona a su hija, que no sé qué. La verdad, a mí no me importa. Yo sé lo que soy, yo sé la clase de mamá que soy. Acepto mis culpas y mis errores, porque soy una mamá primeriza”.

Manuela enfatizó que su prioridad es asegurar el bienestar y el futuro de su hija, aunque esto implique sacrificar tiempo de convivencia diaria.

“Acepto también mis errores, pues no puedo estar todo el tiempo con ella. No puedo porque yo estoy trabajando para el futuro de ella. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Se quedarían con su hija veinticuatro siete? Pero que Dios se apiade de nosotros y Dios proveerá. O si tienen la oportunidad de trabajar por el futuro de sus hijos, ¿qué harían?”, expresó Gómez, cuestionando con honestidad las expectativas que muchas veces se imponen a las madres en la sociedad actual.

La ‘influencer’ destacó que su esfuerzo profesional tiene un propósito claro: garantizar la estabilidad y seguridad de Samantha. Aunque admite que actualmente no puede vivir la maternidad plenamente, asegura que en el futuro podrá dedicarle el tiempo que desea y construir momentos significativos juntas.

“Es por su futuro, porque en la vida todo puede pasar, uno nunca sabe, uno nunca sabe y yo quiero asegurarle eso a ella, su futuro. Quiero ser esa mamá presente, llevarla al jardín, al colegio, recogerla, compartir sus hobbies… eso es la verdadera riqueza, tener el tiempo para compartir con ella. Pero en este momento no puedo parar de trabajar”, explicó.

Además de mostrar su vida profesional, Gómez utiliza sus redes sociales para compartir los desafíos y aprendizajes que conlleva ser madre primeriza. Su mensaje busca inspirar y crear empatía con otras mujeres que enfrentan situaciones similares, resaltando que no existe una fórmula única para ser madre y que cada decisión se toma pensando en el bienestar de los hijos.

