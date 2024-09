La exparticipante del ‘reality’ ‘Protagonistas de novela’ está en boca de muchos por estos días y no por una controversia o escándalo, sino por algo positivo, porque empezó a vender postres.

El nuevo emprendimiento de la paisa se volvió viral y se vio envuelto en rumores que dicen que la mujer está pasando por una crisis económica.

La ‘influenciadora’ aprovechó sus redes para explicar su decisión de crear un nuevo emprendimiento y acabar con los chismes que lo rodean.

Manuela aseguró que su idea surgió de la motivación de generar ingresos extra para darle una mejor calidad de vida a su hija, Samantha, y no por tener dificultades financieras.

La creadora de contenido comentó que su empresa de productos para el cuidado de la piel y el pelo sigue creciendo y que está muy sólida, pero que sí quiere lograr un poco más de plata, ya que no ha tenido un lugar al que ella pueda llamar hogar.

“Empecé a analizar mucho y siempre he estado de aquí para allá, cada año me trasteo de casa, estoy de un lado para otro, no siento ningún lugar como mío, como mi hogar, no tengo ese sentido de pertenencia en ningún lugar, entonces yo dije: Estoy mamada de esta situación, estoy mamada de rodar y rodar. Esto tiene que cambiar”, reveló la ‘influenciadora’.