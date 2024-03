En 2012, Manuela Gómez era una de las personas más conocidas del país gracias a su paso por ‘Protagonistas de nuestra tele’, un programa que buscaba a las dos próximas estrellas de la televisión colombiana.

(Lea más: “Me da problemas”: lo que dijo la entrenadora del Chelsea tras el gol de Mayra Ramírez)

Su reconocimiento lo ganó por ser una de las concursantes más polémicas y por sus peleas constantes con otros participantes.

Luego de salir de la casa estudio, Gómez contó que no pudo regresar a su hogar inmediatamente porque al ser una de las más odiadas del ‘reality’, estaba amenazada de muerte.

“A mí me encerraron en un hotel después que salí, porque yo tenía amenazas de muerte, no podía volver a Medellín porque me tenían amenazada. Eso fue horrible, yo estaba encerrada en el hotel”, comentó.