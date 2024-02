La ex Protagonistas de Novela Manuela Gómez contó a través de su cuenta de Instagram que no entiende por qué los participantes tienen que abrazarse después de enfrentarse a un cara a cara.

(Vea también: “Todo es ‘marketing'”: Manuela Gómez Franco y su novio respondieron a quienes los critican)

Sucede que los participantes de ‘La casa de los famosos‘ tuvieron que sacarse los trapitos al sol y decirse unas cuantas verdades en la cara. Ese fue el mayor momento de tensión en la casa debido a que varios concursantes no les gustó este tipo de enfrentamientos.

Por su parte, la antioqueña se mostró decepcionada por ver un capítulo más del nuevo ‘reality’ de RCN, además aclaró porqué a ella no la tuvieron en cuenta para ingresar a este nuevo programa del canal.

“Mira estas nominaciones, se abrazan y todo. Mejor dicho, me acuerda a mis tiempos del ‘reality ‘que eso era uno amenazando, peinando a la gente y uno no se ponía a abrazar a la gente, o sea, te amenazo, pero ven te abrazo. Por Dios, ¿qué les pasa? “, contó Gómez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Gómez, que fue polémica en ‘Protagonista de Novela’, habló sobre la razón por la que tal vez no la llamaron para participar en el nuevo programa del canal.

(Vea también: ¿Cristina Hurtado renunció a ‘La casa de los famosos’?: Pulzo se comunicó con RCN)

“Yo no puedo con esto. Anularon todos los votos de la pobre ‘Mafe’ porque está prohibido, ya entiendo por qué no me llevaron. El jefe dijo que no se puede hacer complot o estrategia ni nada. Con razón no llevaron a Manuela a ese ‘reality’, dijo la exparticipante.

Lee También

¿Quién es el esposo de Manuela Gómez y padre de su hija?

Su nombre es Juan Pablo Restrepo, conocido en su cuenta de Instagram como @jprgringo. Con 30 años de edad, se destaca como creador de contenido de videos humorísticos.

A través de sus plataformas se puede apreciar que el compañero de Gómez también es cantante, utilizando el nombre artístico ‘JP gringo’. Además se conoció que la pareja tendrá una niña llamada Samanta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuela Gomez Franco (@manugomezfranco1)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Pablo Restrepo (@jprgringo)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.