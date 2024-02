Manuela Gómez participó en la edición de ‘Protagonistas de nuestra tele 2012’, ‘reality’ en el que se dio a conocer por ser una de las concursantes más polémicas del programa de RCN debido a su temperamento y su mala convivencia con sus compañeros.

Ahora, su nombre vuelve a ser noticia por cuenta de la llegada de su primer bebé. El programa ‘Lo sé todo’ señaló que: “La exparticipante, que también estuvo en el concurso ‘Survivor’, cuenta con aproximadamente 4 o 5 meses de embarazo y se encuentra en reposo, dedicándole toda su energía y atención a esta nueva etapa”.

Además, el mismo programa indicó que la creadora de contenido y empresaria espera su bebé fruto de su relación con Juan Pablo Restrepo.

A través de sus plataformas de redes sociales, se puede apreciar que el compañero de Gómez también es cantante, utilizando el nombre artístico ‘JP gringo’.

Todo parece indicar que el próximo domingo 4 de febrero la influenciadora dará la revelación del género del bebé a través de sus redes sociales.

Por otro lado, la paisa confesó en diciembre del año pasado que hace poco atravesó un duro momento por cuenta de las adicciones que tuvo a los vapeadores y a bebidas energizantes.

“Qué cosa tan impresionante. Me enfermé por tanto estrés. Pensé que me iba a dar un infarto. Tenía dolores de cabeza impresionantes y a mí jamás me duele la cabeza”, dijo la exparticipante en un video.