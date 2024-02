Andrea Valdiri se volvió tendencia y automáticamente, la foto terminó en varios portales de chismes.

Ante esto, la barranquillera decidió aclarar el rumor de una posible relación amorosa entre ella y Diego Daza, reconocido cantante de música vallenata.

Andrea Valdiri habló de Diego Daza y su foto en redes sociales

Andrea Valdiri compartió un video aclarando que todo se trataba de un video musical:

“Yo simplemente fui a grabar un video musical. Me quieren colocar 50 maridos. No. Hermana, el día que yo tenga a alguien con mucho gusto lo digo. No sé por qué piensan todo lo malo de mí, ya habían dicho que yo hasta le acabé el matrimonio a Daza”.

Y es que precisamente la canción habla de eso, un hombre que se enamora de otra mujer (Andrea Valdiri), mientras tiene novia. El cantante termina asustado porque Valdiri sube una foto a redes sociales en donde él aparece y empieza a cantarle:

“La foto que subiste ahí, bájale, bórrala, mira que salgo yo, se va a formar la revolución, se va a dar cuenta de nuestro amor”.

Por supuesto, todo estaba planeado para ser la promoción de la canción y varios de sus seguidores admitieron que quedaron viendo chispas al pensar que se podía tratar del nuevo romance de la barranquillera.

