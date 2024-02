La creadora de contenido y exreina Andrea Valdiri ha publicado un video en el que comparte con sus seguidores el nuevo tatuaje que se hizo.

La barranquillera, en el reel que subió, dejó ver desde el momento en el que su tatuador prepara el espacio, hasta el resultado final, que sorprendió a muchos.

(Lea también: Andrea Valdiri habría reaccionado a la separación de Lowe León)



Valdiri se tatuó el nombre de una reconocida marca de insecticidas y abajo la acompañó con una frase muy particular. El tatuaje quedó en su antebrazo izquierdo, en medio de otros dos antiguos.

“BAYGON. Si no los mata, los vuelve locos”

Los internautas no ´paran de comentar el video y aunque algunos aplauden y bromean con el nuevo tatuaje de la ‘machi’, otros la critican y señalan.

Cuenta de Instagram de Andrea Valdiri ya no aparece, ¿qué pasó?)

“El dinero no da glamour el que es guache es guache”, “ay no que pereza, se que no le va a importar pero la dejo de seguir chau”, “se quedó sin contenido la machi. Tanto como la admiraba yoo !”, “no machi ya te pasaste de ordinaria”, entre otros.