Los integrantes de la banda mexicana RBD Christopher Uckermann y Christian Chávez tuvieron que irse de los Premios Lo Nuestro porque según ellos, les dieron los boletos incorrectos y no tenían mesa.

Mediante una publicación en su historia de Instagram, que rápidamente se compartió en otras plataformas, Christopher Uckermann comunicó que después de estar en la alfombra magenta de la gala de los Premios Lo Nuestro este jueves 22 de febrero en Miami, él y Christian Chávez no pudieron ingresar al recinto debido a que “nos proporcionaron boletos incorrectos y, al parecer, no había mesas disponibles”.

“Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña”, contó el actor mexicano.

En el mismo video se encuentra el otro integrante de la agrupación, Christian Chávez, quien se nota molesto por lo sucedido.

Finalmente, Uckermann dejó claro: “Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”.

Minutos después Christopher Uckermann indicó:

Las redes sociales se incendiaron de comentarios en apoyo de la banda mexicana: “Una vergüenza”, “qué falta de respeto” , “el colmo”, entre otros.

No sólo no dejaron pasar a dos integrantes de un grupo leyenda que estaban nominados,si no que no dejaron pasar a los ganadores de esta noche ¡UNA VERGUENZA! Ni el premio me consuela

RBD MERECE RESPETO @premiolonuestro pic.twitter.com/40NQ5crOXo

February 23, 2024