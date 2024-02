Carla Giraldo es una artista que se ha caracterizado por su estilo controversial, el mismo que la tiene en la mira ahora con su paso en ‘La casa de los famosos’ y que antes la catapultó en ‘Masterchef’.

¿Qué pasó con Carla Giraldo y Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’?

La actriz y ahora presentadora del ‘reality’ que tendrá cambios está en medio de rumores sobre supuestas diferencias detrás de cámaras con su coequipera en la presentación, Cristina Hurtado.

La historia detrás del presunto cruce de Giraldo y su compañera ha causado especial interés, a menos de dos semanas del comienzo del formato en Colombia y en el debut de la antioqueña como presentadora.

De hecho, se especuló que Cristina Hurtado renunció a Canal RCN debido a esos cruces con Giraldo, que en medio de esas versiones aprovechó para sincerarse sobre la actitud que tuvo cuando pasó por ‘Masterchef’.

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre su actitud en ‘Masterchef’?

Así como en el pasado reveló los efectos que tuvo el concurso en su cuerpo, la actriz reconoció que fue muy autocrítica sobre los punzantes comentarios que hizo como participante frente a las cámaras. Así lo contó en entrevista con Tatiana Franko.

“Te lo juro que yo pensé que era súperdivertida, pero es esa delgada línea entre lo divertida y lo soberbia o lo estúpida que te puedes llegar a ver diciendo estupideces que no deberías“, aseguró.

La ganadora de ‘Masterchef’ en la edición de 2021 confesó que el resultado de ese comportamiento la llevó a un estado personal sobre el que hasta ahora habla, después de tres años.

“Estuve muy triste, no vi el programa. Yo también me señalé, yo también me juzgué, yo también dije: ‘Lo pude haber dicho diferente'”, confesó, de manera muy autocrítica, en conversación replicada en el Instagram de Tatiana Franko.

A pesar de que hace poco estuvo como invitada en otro ‘Masterchef’ con ese mismo estilo, al final de esa entrevista exaltó cómo todo ese recorrido la ha llevado al punto profesional en el que está ahora.

“Creo que estoy pasando por lo que trabajé y todo lo que sembré y es la cosecha que estoy como recogiendo”, finalizó.

