Las ganadoras de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en 2023 y 2021, Carolina Acevedo y Carla Giraldo, respectivamente, participaron por un día como miembros del jurado en el ‘reality’ en Ecuador, invitadas por el chef Jorge Rausch, quien funge como juez de la competencia.

(Vea también: A Carla Giraldo la poncharon haciendo algo indebido en ‘La casa de los famosos’)

Giraldo y Acevedo se integraron en la mesa de comensales para el desafío de campo, además, de brindar asesoramiento a cada grupo durante la preparación de los platos de la competencia.

La paisa estuvo asesorando al equipo azul y tuvo un pequeño conflicto con una de las participantes, se trató de la actriz ecuatoriana ‘Gigi’ Mieles.

La presentadora de ‘La casa de los famosos’ degustó uno de los platos y expresó su descontento al sentir que la cebolla estaba cruda y no tenía sabor. Mieles le dijo a Giraldo: “¿Cómo hacemos para acelerar el proceso de cocción de la cebolla?” A lo que ella le contestó: “Sepárela y la deshidrata lo más rápido posible”. Sin embargo, la actitud y la forma de decir las cosas de la colombiana no fueron del agrado de la artista ecuatoriana.

“Carla vino con una vibra como pasiva agresiva, como de que Ay, ¿qué es eso? sabe a mier… O sea di las cosas bien, si no te gusta, no te gusta pero no digas, ay sabe asqueroso”, dijo la actriz imitando con ironía a Giraldo.