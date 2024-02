La actriz Constanza Hernández, quien participó en producciones cómo: ‘Chica vampiro’, ‘Fugitivos’, ‘Tiro de gracia’, ‘Pasión de gavilanes’, entre otras, le contó a ‘Se dice de mí’ parte de su historia de vida.

Una de las anécdotas que la artista recuerda de su infancia fue el día que comió cemento en unas vacaciones con un primo.

“Mi abuelito tenía una ferretería en Girardot, así que mi mamá me llevó de vacaciones, y me puse a jugar con un primito y en esas me veo comiendo cemento”, contó Hernández.

De inmediato eso desató una crisis asmática y Hernández no mostraba mejoría, así que su mamá la llevó de urgencias a la clínica.

Se le administraron todos los tratamientos habituales: lavados nasales por boca y nariz, inhaladores, nebulizaciones, pero su situación no mejoraba.

“Me daban pocas horas de vida, así que entré en un colapso sistémico, hasta que finalmente vuelvo en sí, y viene lo demás, quedé asmática, con hiperactividad bronqueal, con alergias, y una alta sensibilidad“, contó la actriz de ‘Pasión de Gavilanes’.

Durante sus primeros años, enfrentó problemas de salud delicados, especialmente después del incidente con el cemento. Comenzaron a aparecer los síntomas de crisis asmáticas: opresión en el pecho y una sensación de dificultad para respirar, acompañados de inflamación en la cabeza.

“Mi madre me llevaba al médico cada vez que sufría una crisis asmática. En ese entonces, el protocolo de salud implicaba el uso de corticoides para mejorar la respiración, sin embargo, no sabía que eso iba a hacer perjudicial años después”, dijo la actriz que protagonizó la obra ‘Gorda’, del Teatro Nacional.

Diez años después, su cuerpo empezó a desarrollar resistencia a muchos de los componentes que ya producía naturalmente su cuerpo. “Comencé a experimentar hinchazón, lo que me hacía lucir más robusta. Entonces le decían a mi mamá: ‘póngala a hacer ejercicio’ o ‘póngala a hacer dieta'”.

Toda esta sensación de restricción comenzó a generar en Connie un rechazo hacia la comida, y siempre se preguntó por qué todos los demás parecían delgados y ella no.

“Le preguntaba a mi mamá: ‘¿Por qué soy diferente?’. En el afán de mimarme, mi madre quizás pecó de no enseñarme una buena alimentación saludable ni de explicarme los beneficios de comer bien”, concluyó Hernández.

