Viviana Santos compartió el año pasado en redes sociales su drama, que empezó cuando Migración México la entrada a ese país y la secuestró por varias horas, privándola de comida y de comunicación con la embajada de Colombia.

Con lágrimas en los ojos, la actriz de ‘La venganza de Analía’ explicó que no recibió una razón convincente para tal trato y contó que tampoco le permitieron comprar un boleto de regreso a Colombia.

En entrevista con Pulzo.com, la artista recordó lo que pasó y por qué no ha podido volver a ingresar al país azteca.

“Si hay algún abogado en México que quiera hacer este proceso gratis, me cuenta”, dijo entre risas..

“Yo viví en México 2 años en diferentes oportunidades y no volvía desde que empecé a grabar ‘La venganza de Analía 1’, en 2019. El año pasado quería ir de paseo, visitar un amigo, iba ir 5 días, no más. Llegué allá y no me dejan entrar”, relató.

Después dijo: “Me dijeron que tenía una alerta y que me tenían que hacer una segunda entrevista. Yo les dije: ‘No hay problema, todo bien’. Me dejaron en un cuarto pequeño, me quitaron mis dos pasaportes, el de la visa americana y el colombiano, y me tocó entregar el celular“.

La actriz quería pedir un baño prestado y la llevaron a los conocidos ‘cuartos oscuros’ con literas de metal:

“Era una cárcel, no había papel, ni puerta y me empecé a angustiar porque creí que me iba a quedar una semana allí”.

Santos pasó a la entrevista, mostró los documentos y hasta la carta de invitación de su amigo, ella respondió a todas las preguntas que le hizo la oficina de migración mexicana y no supo por qué no la dejaron ingresar.

“Me dejaron una hora esperando y después me dijeron: ‘Te ha sido negada la entrada, no estás deportada, pero no puedes entrar al país’. Traté de aclarar todo y me dijeron: ‘Cállate’. Y no me devolvieron ni el celular ni el pasaporte, me metieron a un cuarto con 30 personas de diferentes partes del mundo, había hasta niños”.

La actriz estuvo 13 horas allí, sin llamar a un familiar o comunicarse con el consulado colombiano para aclarar todo. “En un momento me caí y la funcionaria de migración mexicana se río de mí, fue un momento horrible“.

Cuando llegó a Colombia le devolvieron el celular y los pasaportes. Al día siguiente dio a conocer el caso a través de sus redes sociales.

“Todavía no sé de qué se trata esa alerta por eso quiero contratar a un abogado mexicano gratuito para que me investigue y me solucione el proceso. Está bien que no me dejen entrar a ese país, pero no pueden vulnerar mis derechos humanos, como dejarme sin comida y sin una llamada”, puntualizó la actriz.

¿En qué están trabajando Viviana Santos y Raúl Ocampo?

Los actores hacen parte de la nueva serie web de BetPlay llamada ‘Amor en juego’.

“Es una serie de amor en la que se trata de concursar para entrar a un ‘reality’ de parejas y se hacen apuestas dependiendo qué tanto confiemos en la pareja, entonces termina siendo muy divertida y a la vez dolorosa”, explicó.

