Este lunes, la artista bogotana compartió en sus redes sociales la mala experiencia que vivió en los últimos días cuando llegó a territorio mexicano en un vuelo procedente de Colombia.

Según explicó, el 14 de junio viajó a dicho país y en migración le preguntaron el motivo de su visita, a lo que ella respondió que iba de turismo. Además, explicó que había sido residente legal años antes.

Santos, que ha hecho parte de producciones de Caracol como ‘La venganza de Analía’ y ‘Tu voz estéreo’, afirmó que le facilitó al trabajador de migración su pasaporte nuevo junto al antiguo, ya que en ese tenía la visa americana y al presentarla pensó que sería prueba de que no iba con intenciones de llegar a Estados Unidos de manera irregular. Sin embargo, la pasaron a otra entrevista y allí le quitaron sus pasaportes y su celular.

Luego de una hora y media, las autoridades mexicanas le entregaron su celular y allí aprovechó para enviarle un mensaje a un amigo que la estaba esperando afuera del aeropuerto.

“Le alcancé a enviar un audio a un amigo que me iba a recoger. [Le dije] me tienen retenida y el de migración me dice: ‘No puedes comunicarte con nadie y no puedes hacer nada en el celular’”, contó en un video publicado en su cuenta de TikTok.

La bogotana narró que cada pregunta que le hacían ella la respondía sin ningún misterio, pero eso no fue suficiente para que le permitieran entrar al país.

“Le digo que me voy a quedar donde un amigo y me preguntó si tenía carta de invitación. Yo tenía la carta, una fotocopia del pasaporte de él, mi tiquete de regreso, todo lo que me pedían”, aseguró.

Pese a tener todo en regla, a los 40 minutos le anunciaron que no podía entrar a México y que iba a ser devuelta a Colombia. Sin embargo, ese solo era el comienzo de una pesadilla.

“Me dicen: ‘Has sido rechazada de México, no has sido deportada y no puedes entrar. De ahora en adelante la aerolínea se hace cargo de ti y de ellos depende que vuelvas a tu país, que comas’”, recordó.

La actriz explicó que la pasaron a un cuarto sin la posibilidad de preguntar algo. No obstante, alcanzó a pedir que le explicaran qué había ocurrido y según la persona de migración fue que el amigo de ella en México no había conectado el teléfono.

“¡Mentira! Yo sabía que mi amigo estaba pendiente ahí afuera porque cuando le envié el mensaje ahí mismo contestó. Ahorita que estoy afuera sé que mi amigo estuvo las mismas 12 o 13 horas afuera del aeropuerto hablando con la aerolínea, con migración y nunca lo llamaron”, aseguró.

Ya en el cuarto, la actriz fue encerrada junto a otras personas y le quitaron todas sus pertenencias.

“Estaba completamente muerta del susto, me dio mucho miedo no saber cuánto tiempo iba a durar ahí encerrada. No sabía en qué momento iba a poder avisarle a mi familia, no sabía cuándo iba a comer y comencé a llorar […]. Estaba secuestrada. Estaba privada de la libertad como si fuera una delincuente, pero no lo era”, agregó.

