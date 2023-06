Sin lugar a dudas, Andrés Parra es uno de los actores colombianos con mayor reconocimiento en la actualidad tanto a nivel nacional como internacional; razón por la cual, muchas personas piensan que su vida es color de rosa y vive pocos momentos oscuros.

Sin embargo, la realidad del artista, como la de cualquier otro ser humano, era distinta, pues así lo confesó en el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, en donde explicó el duro episodio de tristeza que tuvo hace varios años.

“Un día me levanté, vi todo lo que había logrado y me sentí muy orgulloso a nivel profesional y personal, pero al mismo tiempo me di cuenta que me sentía mal, aburrido, triste, nostálgico. ¿Qué más tengo que comprar o lograr para sentirme bien?“, dijo el actor.

No obstante, Parra explicó que no se trató de una depresión, pero que sí lo alcanzaron a medicar, argumentando que en su mente rondaba la idea de querer morir.

“Nunca me alcancé a deprimir porque en mi familia hay una línea depresiva muy fuerte. Hace 3 años me quería morir, me alcanzaron a medicar. Nunca he atentado contra mi vida”, precisó.

Y añadió: “Nos han vendido la historia de que la felicidad o la paz se encuentra en el éxito y eso es mentira. Conseguí el éxito y solo estuve bien un mes”.

Andrés Parra habla del divorcio de Diana Cáliz

En el programa de entrenamiento, Andrés Parra también reveló cómo fue su divorcio de Diana Cáliz, asegurando que fue una gran decisión ya que pudo liberar algunos demonios y, de paso, encontrarse consigo mismo.

“El divorcio es la gran grieta a través de la cual aparece el entender que hay otra posibilidad de vivir, para mí toda la culpa era de Diana Cáliz, sino era de ella, era del vecino, del contrato… ¿Yo? Nunca. Yo era perfecto“, indicó.

Y agregó: “El divorcio es la decisión más acertada de toda mi vida. Haberme casado no es una equivocación, mi matrimonio lo honro. La abogada dice que es de los divorcios más fáciles que ha tenido, porque ya había una consciencia de ciertas cosas… Para mí el divorcio era el peor evento de la vida, pero hoy digo que es lo mejor que me pudo haber pasado“.

Finalmente, Parra comentó que sí quiere darle otra oportunidad al amor, pero no de la manera tradicional, sino con más libertad, sin libretos, y con plena confianza en la otra persona.