Se trata del Gimnasio Campestre, colegio en el que el protagonista de ‘Escobar, el patrón del mal’ estudió hasta una parte de bachillerato; se desinteresó del estudió cuando se apasionó por el teatro.

“Estudié en un colegio ‘pupy’ de Bogotá, ¿no? que es el Gimnasio Campestre, que es un colegio divinamente”, contó en el ‘podcast’ de Santiago Alarcón, donde también confirmó que se divorció de su esposa.

En esa reconocida institución privada, Parra, que perdió trabajos por interpretar a Hugo Chávez, descubrió que quería ser actor cuando tenía apenas 8 años.

“Lo único que yo quería en la vida era pasar a bachillerato porque hasta bachillerato existía esa electiva [de teatro]. En primaria uno no podía actuar”, agregó.

El bogotano efectivamente llegó a secundaria y empezó a hacer lo que apasionaba, pero descuidó sus materias. Entonces, decidió dejar el colegio, agregó en una entrevista pasada con ‘Juanpis González’:

“Me salí de allá. La versión de ellos es que me echaron, pero no es verdad. Me salí yo. Yo había sido buen estudiante como hasta bachillerato; ahí empecé a hacer teatro y eso fue la cag…”, declaró en este video (a partir del minuto 11)

El actor perdió dos años en el colegio, donde también estudiaron los exministros David Luna y José Manuel Restrepo, señaló Portafolio; le dieron a elegir entre graduarse o seguir con el teatro y él terminó por escoger su pasión.

Andrés Parra validó el colegio con otra famosa actriz

El artista sí terminó su educación básica “a las patadas”, pero en “validaderos”, dijo en el ‘podcast’.

Estudió en el Grupo Educativo Bacatá (de Bogotá) donde coincidió con ‘Chichila’ Navia, también actriz y esposa de Alarcón; la huilense empezó a actuar desde muy niña y no tenía la misma disposición de los otros niños y adolescentes.

Parra recibió el apoyo de sus papás y terminó de formarse en la actuación en la Universidad Libre de la capital.