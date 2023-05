“Nadie es eterno en el mundo”, decía la recordada canción de Darío Gómez y no hay nada más cierto que esto, pero pareciera que los problemas sí son eternos y no terminan con la muerte. Y es que, a toda la polémica que ha surgido con las palabras de la hija del recordado artista sobre varios familiares, hay que sumar lo que dijo la misma Catalina Gómez sobre Daniela.

La canción ‘Daniela’, que cuenta la historia de un abuelo y lo que le dice a su nieta por la muerte de su mamá, es una historia real y refleja lo que sintió el propio ‘Rey del Despecho’ por la muerte de su hija Luz Dary, a causa de una bala perdida. Pero más allá del dolor del padre, en esa letra se plasma lo que significó para una pequeña niña quedarse sin su madre, algo que quedó grabado en la memoria de los seguidores del cantante.

Todo este contexto es muy especial y significativo, pero toma un tinte diferente con las palabras de Catalina Gómez, hija de Darío Gómez con Olga Lucía Arcila, su segunda esposa y mánager de gran parte de su carrera. Catalina habló mal de la última pareja de su padre, también señaló duramente a los hermanos del cantante y dio su versión de otros temas.

Y una de las cosas que más le preguntaron en redes sociales fue la relación con su sobrina Daniela, esa nieta que fue especial para Darío y que muchos tienen en su cabeza por la sentida canción. Catalina, que ya había señalado a Nini Johana Vargas, la pareja que tuvo Darío antes de su muerte, dijo que ella tenía que ver con el alejamiento de su sobrina:

“Con ‘Danielita’ yo no me hablo nada, no. Unos años atrás, mi mamá y yo, en los cumpleaños, la llevábamos a almorzar, comíamos con ella, le comprábamos un regalo, su ropita; cada septiembre. Pero lo que hace que ella estuvo al lado de Johana, cambió mucho con nosotros”.

Con esas palabras quedó claro que la relación ya no existe en el presente, sin embargo, Catalina insiste en que la aprecian y respetan sus decisiones:

Sin embargo, pareciera que el tema no es tan tranquilo como contó Catalina, ya que la misma Daniela dijo, en el contexto de toda esta polémica, que no tenía una relación cercana con su abuelo, mucho menos con Catalina y Olga:

“Yo no hablo con Catalina, durante toda mi vida he sido una persona distante de ellos, en su momento nos hablamos, cuando estaba más pequeña, pero en realidad era una vez al año y ya. Cuando cumplí 15 años, mi abuelo me regaló un viaje a Europa y ese fue el mayor tiempo que estuve con ellos, casi un mes estuvimos todos. Pero una comunicación directa, diaria o constante con Catalina, Olga o con ellos, no la tengo”.