Aunque ya pasó casi un año de la muerte de Darío Gómez en Medellín, las heridas en su familia cercana no han sanado y cada vez son más profundas y dolorosas. Y así como hace unos días su hija habló de la relación del artista con su última pareja sentimental, también se refirió a lo que pasaba con los hermanos de su padre.

Siempre se ha hablado de los 12 hermanos del ‘Rey del despecho’, o sea que son 12 tíos por parte de papá que tiene Catalina Gómez, pero desde la triste pérdida se han dado cruces con dos de ellos; Nelson y Hernán. Ellos también han tenido carrera en la música y se han conocido polémicas por supuestos intereses de explotar la imagen y las canciones de Darío.

Incluso, la misma hija del gran exponente de la música popular emprendió acciones para que sus tíos no pudieran hablar de su padre, cantar canciones de su autoría o mostrar su imagen en publicidades y redes sociales.

Aunque las publicaciones en las historias de Catalina Gómez tuvieron revuelo por el supuesto contacto desde el más allá y por lo que pasó con la última esposa de Darío Gómez, que sería una sobrina, también hubo comentarios sobre los hermanos del reconocido cantante.

“Sea sincera, ¿usted quiere a los hermanos de mi maestro Darío?”, fue la pregunta que le hicieron a la mujer en su cuenta de Instagram. Y ella, anticipando que iba a decir algo polémico, dijo que hablaba con sinceridad:

“Ay, bueno, eso sí tengo yo. Soy muy sincera y, de pronto, hay mucha gente que no le gusta que una sea sincera. Pero pasaré por grosera, a veces, pero no quiero ser grosera”.

En un principio dijo que no tenía malos sentimientos contra sus tíos: “Ni los quiero, ni los odio, ni les deseo el mal. A nadie se le desea el mal en el mundo”. Pero en el resto de su respuesta dejó escuchar y sentir que sí hay muchos sentimientos negativos por ellos:

“No los quiero, por cómo fueron con mi papá. Mi papá, a toda su familia, les dio la mano y mi mamá también. Han sido seres espectaculares y muy bondadosos y muy buenos. No solo con los de la calle, también con la familia, solo que hay gente que no valora eso y no pagan bien”.

Aparte de dar a entender que fueron desagradecidos con sus padres, también expresó que hubo un supuesto abandono en otros momentos:

“Yo no voy a decir qué hicieron ni nada, porque ellos solamente lo saben y no es necesario que lo sepan [el público]. Ellos lo saben, que no han sido para mí personas que han estado conmigo. No quiero entrar en controversia, pero es solo eso”.