Con un informe sobre la controversia que se desató por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que aseguró ser el jefe del fiscal, Francisco Barbosa, la joven comunicadora hizo su primera aparición en uno de los noticieros de Caracol Televisión.

La emoción que representó para ella un nuevo reto profesional la compartió este lunes en sus redes sociales, donde aseguró que había cumplido un sueño. Incluso, dijo que todavía estaba “temblando” por los nervios que tuvo en ese momento que le dieron paso.

“Paso a contarles de un sueño hecho realidad. ¡Todavía estoy temblando! Así salió el primer en vivo en mi nueva casa: muerta del susto, con el corazón a mil, la garganta seca y las manos congeladas. La productora me dijo al oído segundos antes: ‘Tranquila, va a salir bien. Respira y piensa en tu mamá y la gente que te quiere’. Y así fue”, fue parte del escrito que compartió la periodista.

Noticias Caracol: quién es Stephanie Valencia

De acuerdo con lo publicado en su cuenta de LinkedIn, Valencia es graduada de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana y durante su vida ha logrado obtener experiencia locución radial y presentación en televisión para medios de comunicación.

“Dinámica y habituada al trabajo bajo presión, alta vocación de servicio y capacidad conceptual para el análisis de distintos fenómenos sociales y así plasmarlos en los medios de forma objetiva y ética”, se lee en su perfil.

La periodista se graduó en marzo de 2018 y, según explicó en su cuenta de Instagram, se convirtió en la primera persona de su familia que se graduaba como profesional. “Un día en el que se rompe una atadura en nuestras generaciones”, mencionó.

Respecto a su recorrido por los medios, Valencia inició su experiencia en el Canal RCN, donde hizo sus prácticas profesionales en el programa investigativo ‘4 Caminos’. Posteriormente, hizo parte del canal de televisión de El Tiempo y por ende tuvo un paso por Citytv, donde era una de las reporteras en la capital.

Su más reciente experiencia profesional la tuvo en RTVC, donde hizo parte del noticiero. De hecho, hace unos días se despidió oficialmente del medio y agradeció por cada enseñanza que este le dejó.

“Le digo adiós a la casa que me abrió sus puertas para seguir dando pasos en este hermoso oficio que escogí y que me da vida cada día que lo ejerzo. Las palabras no me alcanzan para explicar y dimensionar el aprendizaje, el esfuerzo, el cariño; los sacrificios, el sudor, el apoyo, las risas y la dicha de hacer periodismo en RTVC Sistema de Medios Públicos”, aseguró.