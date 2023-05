A casi un año de conmemorar la muerte de Darío Gómez, habló Catalina, la hija más reconocida y recordada del artista. Y más allá de los problemas que hay en temas de derechos de las canciones y del uso del nombre del recordado representante de la música popular, contó lo que pasó en medio de una reunión y que supuestamente fue un llamado desde el más allá.

Aunque no hay un registro o un testimonio diferente, esta mujer afirma que en un momento en el que estaban compartiendo personas cercanas, se escuchó la voz del ‘Rey del despecho’ llamándola. Algo que puede espantar a cualquiera, pero ella lo sintió como algo normal.

En su cuenta de Instagram, por la que ha dejado conocer momentos especiales y diferencia públicas con personas cercanas, Catalina Gómez manifestó:

Según el testimonio, ella no creyó que hubiera escuchado bien y por eso le preguntó a las personas que estaban acompañándola:

“Creí que yo estaba mal y dije: – Estoy tan loca (risa) -. Simplemente, dije: – ¿Alguien me llamó? -. Y todo el mundo me dijo: – No, ‘Cata’, fue tu papá -.