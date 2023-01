Si la vida de Darío Gómez no tuvo escándalos o polémicas, que hicieran opacar su gran trayectoria como artista y símbolo de la música popular colombiana, después de su muerte esto ha ocurrido por cuenta de quienes lo rodeaban. Y en esta oportunidad, pasados seis meses de su muerte, se han dado críticas y cuestionamientos por la forma en la que despidieron el año 2022 en su tumba.

Se han tenido diversas disputas entre hermanos, la segunda exesposa, hijos (Lady Catalina, Kelly Johana y Jorge Armando) y representantes de la empresa del nacido en San Jerónimo, Antioquia. Todo por los derechos de las canciones, de los usos de su imagen y nombre, por el alejamiento de su mamá y sus hermanos, entre otras situaciones que se fueron revelando en este tiempo.

Y ahora, debido a la reunión familiar que se hizo en el cementerio en el que enterraron al ‘Rey del despecho’, hubo señalamientos apuntando a sus hijos y su exesposa. Supuestamente por hacer un “show” alrededor de la tumba y no tener en cuenta a la pareja con la que Gómez pasó sus últimos años.

Lo que hizo la familia de Darío Gómez, alrededor de su tumba, para despedir el 2022

Justamente, en el perfil de Instagram de Darío Gómez, que ha sido manejado por sus hijos y exesposa (Olga Lucía Arcila) se conocieron videos de la forma en la que homenajearon la memoria del artista. Esto ocurrió en la noche del 30 de diciembre, para despedir el año y hacer honor a la música que acompañó a tantas personas en las fiestas de fin de año.

En las imágenes se ven dos coronas póstumas, que aparte de flores y el mensaje “Te extrañamos. Esposa, hijos y nietos”, también tenían velas de bengalas en diferentes partes y que fueron encendidas. De fondo sonaba la canción ‘La vida y la muerte’, del mismo Darío.

Mientras van pasando estas imágenes en el video, se ven varios mensajes especiales:

“Visitando tu espacio. Haciendo lo que más te gusta. Te amamos … este es tu mundo, tu luz, llena de colores como tu alma y tu corazón. Te amamos. Familia Gómez Arcila”.

Llamó la atención que no estuviera incluido el apellido de la primera exesposa de Gómez, Marta Nubia Pineda, ya que con ella tuvo sus tres primeros hijos; Wilmar Humberto, Walter de Jesús y Luz Dary (fallecida y mamá de Daniela, la inspiración de la canción que lleva ese mismo nombre). Y tampoco estaba el nombre o apellido de Johana Vargas, que fue la mujer que estuvo hasta el final con Gómez.

Y teniendo en cuenta que no gustó el tema de la pólvora y que no tuvieron en cuenta a los demás familiares del ‘Rey del despecho’, los seguidores reaccionaron en el posteo de Instagram que también tuvo imágenes de la despedida que hicieron en su tumba. Este fue el texto que acompañó el mencionado video:

“Maestro Darío Gómez, ‘El Rey Del Despecho’ que difícil es el día a día sin ti, gracias a ti música podemos sentirte más cerca, a casa rincón de esta ciudad que nos trae tus hermosos recuerdos, casa rincón de nuestros hogares. Hoy no podíamos dejar pasar este día sin visitarte. Ya no estás físicamente, pero estás en nuestros corazones, cuidándonos y guiándonos en todo momento de la mano de Dios. Hoy decidimos hacer homenaje a tus gustos, a tus colores, a lo que te daba felicidad en las navidades, y sabemos que estás presente así no podamos verte. Te amamos”.

Entre los comentarios que se encontraron están los siguientes: “Da tristeza que lo hacen por puro show, la tumba del rey del despecho después de seis meses no tan siquiera tiene ninguna decoración en mármol”, “Ahí dice esposa? Pero en unos videos se ve cuando Darío Gómez le dice te amo y le hacen canciones a Jhoanna y por cierto se ve muy feliz y ella también”, “Como así que la esposa.? Tengo entendido q el rey del despecho paso sus últimos años con Johana”, “Deberían cerrar la cuenta, y dejar de buscar ingresos generando lástima, el ya murió”, “Con la sra Olga se habían separado hace muchos años entonces para q tanto show”, etc.