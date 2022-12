A finales del mes de julio del año 2022 se dio la triste noticia del fallecimiento de Darío Gómez, un símbolo de la música popular colombiana y un referente de las fiestas navideñas para muchas personas. Pero más allá de la pérdida para la música y la cultura popular, es una dura y dolorosa herida para sus seres queridos.

Y una de las que más ha expresado dolor y tristeza desde el fallecimiento del ‘Rey del despecho’ ha sido su hija Catalina. Ella, en la víspera de Navidad y con un mensaje lleno de dolor, reflejó lo que significa pasar las primeras fiestas de fin de año sin su padre.

La cuenta de Instagram de Catalina Gómez se ha convertido en el medio de conocer esa vida familiar e íntima, que no veíamos del gran Darío. Pero también ha servido para que ella intente expresar y sacar la tristeza por la muerte de un ser más que especial; con fotos, canciones, mensajes, recuerdos y todo tipo de publicaciones.

Y fue la noche del jueves 22 de diciembre de 2022 el momento en el que la hija del artista no aguantó más y publicó este duro mensaje:

“Papi, hoy es uno de los días que no puedo más, donde no hay consuelo, donde no encuentro un alivio… Te extraño enormemente, Dios me dé fuerzas, porque siento no poder más sin tu presencia. Quiero verte, quiero escucharte, quiero abrazarte de nuevo…”.