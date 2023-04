Johana Vargas fue la última pareja que tuvo Darío Gómez. Siempre se asumió que ella era su esposa, pero lo cierto es que nunca se casaron. Ocho meses después de que el reconocido cantante muriera, ella habló con el programa ‘La red’ para contar varios detalles desconocidos sobre la relación que sostuvo por 24 años con el ‘rey del despecho’.

La paisa no tuvo problema alguno en reconocer que su amor con Gómez empezó cuando ella tenía 16 años y él, 47. La diferencia de edad entre ambos era de 31 años. El cantante estaba plenamente enamorado de ella e hizo todo lo posible para que fuera su pareja, al mismo tiempo que se deterioraba el matrimonio con su esposa Olga.

Darío Gómez predijo su muerte en charla con su novia

Gómez murió el 26 de julio de 2022. Su fallecimiento estremeció al país, sobre todo a los millones de seguidores que tenía por los clásicos musicales que lo convirtieron en uno de los cantantes colombianos más importantes. En su entrevista con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, la última pareja de Darío reveló que un día antes del fallecimiento de él tuvieron una conversación que resultó premonitoria.

Ese día salieron a almorzar con amigos. Ellos se fueron a la casa. De repente, en la carretera, se les acercó un carro en el que estaban escuchando la canción ‘Adiós, ángel mío’. En ese justo instante, Gómez le habló a su novia sobre el momento en el que él muriera.

Vargas detalló esa charla con el siguiente relato: “‘Ay, amor. Cuando yo me muera y escuches mi música, cómo te irás a sentir de triste’. Yo le dije: ‘Bebé, por qué me dices eso. Dios te va a regalar muchos años más de vida’. Él toma mi mano, le da un beso y se la pone en el pecho. Me dice: ‘Mi amor, yo no quisiera dejarte sola con mis perritos. El día que yo falte, siempre te voy a acompañar”.

Al otro día, él no quiso ir a la clínica por un dolor de espalda. Su novia lo vio muy desanimado, ya que tenía pereza de ir a trabajar y quería cancelar un compromiso. Finalmente, cumplió con esa cita y horas después murió por un infarto.

“Nos juramos que si existían más vidas, íbamos a estar juntos. Y así va a ser”, concluyó la última pareja que tuvo el cantante.

