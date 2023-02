Un infartó causó que el cantante de 71 años falleciera en la clínica Las Américas en la ciudad de Medellín, dónde se encontraba radicado, cuatro días de velación en el Coliseo Yesid Santos, fueron necesarios para que sus seguidores, amigos y familiares le dieran el último adiós.

El capítulo del domingo 19 de febrero del programa ‘Expediente final’, del Canal Caracol, tuvo como protagonista la vida del artista paisa, revelando varias curiosidades sobre sus gustos y aficiones.

En el especial participaron familiares y colegas, quienes recordaron momentos importantes junto a él, dejando al descubierto intimidades no conocidas del paisa.

Jhonny Rivera, uno de sus amigos cantantes y con quien compartió escenarios contó que el Darío Gómez no podía vivir sin fumar.

“Los viajes largos para él eran un problema, recuerdo que una de las giras por Europa, no sabía qué hacer con tanto estrés, pues el vuelo a España duraba 10 horas, me acuerdo que me dijo: Jhonny no concibo tanto tiempo sin un ‘pucho’, como le decía a los cigarrillos”, narró Rivera.