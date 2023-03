En el cierre de temporada del programa ‘La sala de Laura Acuña’ estuvo como invitado el artista paisa y, allí, contó lo difícil que le ha sido salir adelante en la música, pues pasó por muchos trabajos como vendedor antes de poder ser reconocido como cantante.

Asimismo, hizo un repaso por las veces en que lo llamaron y lo amenazaron por su gran éxito musical ‘La santa y la diabla’, al parecer, algunos cantantes le pidieron que se hiciera a un lado y se las dejara interpretar a ellos, pero él no tuvo miedo y no cedió.

Un mundo de colaboraciones y solo dos amigos en la industria

Entre las preguntas que la presentadora, Laura Acuña, le hizo al cantante hubo una que contó con dos recuerdos muy particulares, ya que al querer conocer qué amigos tiene Alexis en la industria y más en el género popular, el hombre contestó:

“Ha habido dos ángeles en mi vida, uno de ellos fue Darío Gómez, que una vez me invitó a un concierto en Cali […] y pidió que le dieran 5 minutos para poner a cantar a su niño, o sea, yo. Entonces salí y mientras cantaba y me iba poniendo frente al público en cada esquina de la tarima, la gente me ovacionaba; yo me bajé con el pecho inflado, dije: ‘Me pegué en Cali’.

Sin embargo, no todo era tan color de rosa como Alexis Escobar pensaba, pues todo había sido obra del difunto Darío Gómez.

“Cuando llegué a Medellín y vi los videos que me hizo un primo, me di cuenta que a donde yo me hacía, Darío se paraba detrás y le hacía señas a la gente de que por favor gritara y aplaudiera […], es una cosa que yo creo que ningún otro artista en el mundo haría, sino la nobleza que tenía él”, señaló el cantante.

Cuál fue el regalo que Alexis Escobar le dio a Arelys Henao

De igual forma, hizo énfasis en que el otro ángel en su vida, que considera más que una colega a una amiga, es Arelys Henao.

“Me he ganado el corazón y el afecto de ella porque la he buscado, incluso una vez le llevé un pavo congelado, echando sangre, por allá a un centro comercial para regalarle un 24 de diciembre, porque necesitaba que me conociera”, contó Alexis.

La nobleza y tranquilidad e Arelys ha sido tan reconocida por sus colegas y personas cercanas que Escobar es uno de ellos y con esa anécdota dejó en firme la buena imagen que tiene la artista popular.