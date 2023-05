Catalina Gómez, una de las hijas de Darío Gómez, abrió la controversia sobre la última esposa del cantante antioqueño después de que sacó a relucir múltiples detalles personales acerca de la joven.

Lo cierto es que Nini Johana Vargas, nombre de la pareja del ‘Rey del despecho’ tomó la voz después de esas declaraciones y salió al paso de un punzante comentario que surgió.

Ella no dejó pasar por alto en su cuenta personal de Instagram las respuestas a una publicación y se le plantó a alguien que cuestionó su relación con Gómez en sus últimos años de vida.

“Primero: a Darío lo respetas, que sea en las condiciones que sea, lo que quieras creer o no es tu problema. Darío me escogió a mí para compartir su vida y eso no te tiene que importar, lo vivimos él y yo, nadie más”, le contestó a una persona.

Lo cierto es que, en medio de esa dura respuesta, la última pareja sentimental aseguró que ‘el Rey del despecho’ fue víctima de una infidelidad con su anterior esposa, madre de la hija que habló del tema.

“Segundo, ¿ya Catalina les contó que la mamá le fue infiel a Darío con un primo de ella? No, verdad. Y allá ella, es su vida y nadie la juzgó por eso. Y es una verdad que sabemos muchas personas y también debería saber usted que habla tanto”, concluyó.

Lee También

Cabe resaltar que Vargas apareció en ‘La red’ recientemente y en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión se abrió sobre una charla premonitoria que tuvo con el cantante.

Esta no es la única revelación que ha surgido sobre la vida del ídolo de la música popular, pues hace algunos meses también se divulgó lo que aseveraron en ese momento que era un secreto familiar.

Esta es una captura de pantalla con el mensaje de la joven que fue pareja sentimental del artista antioqueño, del que contó detalles acerca de su realidad amorosa tiempo antes.

¿Quién fue la última esposa de Darío Gómez?

Nini Johana Vargas salió del anonimato luego de que publicó varias fotos junto al reconocido cantante varios meses después del sorpresivo deceso, a pesar de que estuvo lejos de los focos durante años.

Hace poco se divulgó también que ella era sobrina de Darío Gómez y que desde su adolescencia le expresó su interés en establecer una relación amorosa, como al final se dio.