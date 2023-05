Aunque en el momento de la muerte los ojos se volcaron hacia Olga Lucía Arcila, la mujer que lo acompañó durante toda su vida, la realidad es que Johana Vargas es quien es considerada como la viuda del cantante de música popular.

Su vínculo se conoció tiempo después de la muerte de Darío Gómez y aunque ella poco ha aparecido en redes sociales, sus familiares sí han dado a conocer detalles de su vida. En esta oportunidad, fue Catalina Gómez, una de las hijas del cantante, quien también habló de cómo lo ha sentido desde su muerte.

Según Catalina, Darío Gómez terminó enamorándose de la hija de su hermana Miriam Gómez, es decir de su sobrina. Así lo contó:

Cómo comenzó la relación de Darío Gómez con su sobrina y última esposa

Según Catalina, quien dice que nunca estuvo de acuerdo con esta relación, Johana Vargas se metió a la vida de su padre aprovechándose de las ayudas que él le dio en algún momento.

“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos, les dieron una finquita en la Atebaida”, dijo sobre la última esposa de Darío Gómez, aunque tuvo muchas otras más.

Catalina Gómez señaló que esta mujer irrumpió en la vida de Darío y Olga Lucía, razón por la que no tienen la mejor relación actualmente. “Les tendieron una mano, y ella pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar, desde los 15 años, con lo que no voy. A mi papá se lo perdoné en vida, a ella también. No tengo odio ni rencor, pero es algo con lo que no voy. Quiero que eso me lo respeten a mí porque es algo con lo que yo no voy”, aseguró.

Aunque de esa relación no se supo mucho en su momento, ahora es que la mujer publica los bellos momentos que pasaban con el cantante. De hecho, en las imágenes también aparece Daniela, la nieta a la que Darío le dedicó varias canciones en vida.

Estas son algunas de las fotografías que se tomaron en vida ellos dos.

