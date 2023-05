En una transmisión por Instagram, en la que estuvo acompañada de Daniela, la nieta de Darío Gómez, Nini Johana Vargas Gómez decidió explicar cuál es la relación que hubo entre ella y el cantante mucho antes de ser pareja.

De hecho, no fue sino hasta después de varias semanas del fallecimiento que se supo del vínculo de Darío y Johana, pero en los últimos días esa relación ha tenido muchos comentarios porque Catalina, la hija del artista, dijo que ella era la sobrina.

Según Nini Johana hay “una historial mal contada”: “Lo que quieren hacer ver es que la sobrina se metió. Yo nunca estuve en el círculo de ellos, ni compartía con ellos. Desde mi nacimiento hasta los 16 años vi a Darío unas tres veces. Él a mí no me veía como su sobrina política y yo no lo veía como un tío. Es más a nadie de los Gómez los he tratado de tíos porque no lo son“, aseguró.

Aunque Darío Gómez tuvo varias esposas en vida, esta mujer fue la última que lo acompañó en sus días. No obstante, el cantante seguía teniendo un vínculo muy estrecho con Olga Lucía, la madre de sus hijos y con quien estuvo casado varios años.

Sin embargo, en medio de esta disputa familiar, han expuesto supuestas infidelidades al cantante y otras versiones íntimas de la familia que el ‘Rey del despecho’ nunca tocó.

La mujer que es 30 años menor que Darío Gómez explicó en esa misma transmisión que ella sí llama a Miriam Gómez “mamá”, pero que en realidad no tienen un vínculo de sangre.

“Yo desde muy niña, lastimosamente, no tuve a mi lado una mamá biológica. Ni mi hermana dos años mayor que yo ni yo la tuvimos. Mi padre se conoce con Miriam, la hermana de Darío, empiezan una relación y se casan. Desde muy pequeña, ella fue la figura de mamá porque ella fue quien nos crio a nosotras”, aseguró Nini.

Según esta mujer que fue desplazada del Urabá, la relación con la hermana de Darío Gómez sí fue muy buena, pero eso no significa que fueran parte de la familia. Al menos no de sangre. Es por eso que Nini Johana Vargas lleva el apellido del ‘Rey del despecho’. “No nos habían registrado, pero nos registraron con el apellido Gómez, que era como la mamá”.

“Para mí Miriam es mi mamá, así no sea mi mamá biológica”, explicó, aunque eso no significa que ella considere al resto de personas Gómez como sus familiares.

Lo único que sí es evidente es que entre Johana Vargas y Daniela, la nieta de Dario, hay una estrecha relación. Este fue otro de los videos recopilados de la transmisión.