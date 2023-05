El ‘Cholo’ Valderrama sorprendió luego de que expresó su inconformidad luego de una presentación en Corferias, cuando afirmó que lo bajaron a falta de dos minutos y les pidió a esos empresarios que no lo volvieran a tener en cuenta para otro evento en el futuro.

El veterano representante de la música llanera incluso se defendió ante los cuestionamientos de quienes lo juzgaron con sarcasmo por exponer esa posición luego de lo sucedido en ese concierto en Bogotá.

Lo cierto es que muy pronto le llegó la respuesta a Orlando Valderrama, nombre real del hombre conocido como el ‘Cholo en el ámbito artístico, después de esa queja en redes sociales.

El organizador del evento ‘Viva el Llano’, Juan Camilo Velásquez, representante de la empresa que lleva su mismo nombre, salió al paso en declaraciones replicadas por ‘Lo sé todo’ sobre el tema.

¿Qué le dijo empresario al ‘Cholo’ Valderrama sobre queja por concierto en Corferias?

El CEO de Juan Velásquez Entretenimiento S.A.S. le respondió con dureza y, lejos de cualquier arrepentimiento por lo sucedido, arremetió contra el veterano artista colombiano.

“En vez de aplaudir, en vez de agradecer, en vez de felicitar, en vez de decir: ‘Oye, Juan, gracias por creer en nuestro género, en nuestra música. Gracias por con tu bolsillo arriesgar y creer y hacer este evento para que no olvidemos nuestra raíces'”, criticó el empresario.

De hecho, el organizador cuestionó que alguien con la experiencia y el legado de Valderrama tuviera esa respuesta por lo sucedido en el evento musical en Corferias.

“Qué lástima que una persona en vez de liderar con sus palabras sea capaz de estar preocupada porque le faltan dos minutos a su ‘show’ y cuando tiene a siete compañeros esperando para cantar esté preocupado por dos minutos”, apuntó.

Por eso, al recordar la petición que hizo el cantante de música llanera en medio de su molestia por el trato recibido, Juan Camilo Velásquez le lanzó una advertencia sobre su futuro para otros eventos.

“Te respondo su ‘Twitter’ [en referencia al trino], ‘Cholo’: si no quieres que te tengamos en cuenta, no te vamos a tener en cuenta. Gracias y gracias por participar. No te tendremos en cuenta”, finalizó el organizador.

Esta respuesta quedó muy lejos de la reacción de figuras públicas como Mary Méndez, presentadora de ‘La red, que le expresó su solidaridad al artista que es un ícono en Colombia.