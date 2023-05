En la noche de este sábado se llevó a cabo uno de los conciertos más esperados por los amantes de la música llanera en Bogotá: ‘Viva el llano’, era el nombre del evento.

Y es que no era para menos, pues en la tarima ubicada en el gran salón de Corferias se presentaron varios de los representantes más importantes de dicho género musical, quienes muy pocas veces se reúnen en un mismo escenario.

Entre los artistas del cartel estaban Reynaldo Armas, Walter Silva, Aries Vigoth, ‘Cholo’ Valderrama, Palo Cruzado, Scarlett Linares y Jhon Onofre, quienes pusieron a gozar al público capitalino con las mejores canciones de sus repertorios.

Pero todo parece indicar que no todo salió como se esperaba, pues el cantante Orlando Valderrama, conocido artísticamente como ‘Cholo’ Valderrama, dio a conocer una situación que le disgustó en su más reciente presentación.

De acuerdo con lo publicado por el maestro de la música llanera en sus redes, al parecer la corrida de tiempos provocó que le hicieran detener abruptamente su presentación pese a que ya estaba a punto de terminarla.

“Anoche estuve en un concierto en Corferias, Bogotá. En 50 años de carrera nunca me habían cortado un ‘show’ al que solo le faltaban 2 minutos para terminar”, escribió inicialmente en su cuenta de Twitter.

— CholoValderrama (@CholoValderrama) May 7, 2023