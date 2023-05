El medio español Sport detalla que tanto Ibai Llanos como Gerard Piqué esperan que ‘La velada del año 3’ tenga el mismo éxito que las ediciones anteriores, ya que esperan cerca 67.000 espectadores en el Cívitas Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid.

(Vea también: Shakira le dio de su propia medicina a Gerard Piqué y no estaría viviendo sola en EE. UU.)

Y es que el evento que dirige el ‘streamer’ español promete miles de personas en el escenario deportivo, así como otro gran grupo de internautas vía Twitch, plataforma en la que se transmitirá el evento de ‘influencers’.

Según el medio citado, ‘La velada del año 3’ tendrá un duración de 7 horas y enfrentará a 12 creadores de contenido en diferentes batallas de boxeo: Ampeter vs. PapiGavi; Rivers vs. LaRivers; Fernanfloo vs. Luzu; Shelao vs. Viruzz; Amouranth vs. Mayichi; y Coscu vs. Germán Garmendia.

De hecho, Piqué, exesposo de la artista colombiana Shakira, confirmó que han vendido más de 1.000 entradas por minuto, por lo que en menos de media hora superaron las 40.000 boletas vendidas.

CHARLANDO CON LOS BOXEADORES DE LA VELADA DEL AÑO III. pic.twitter.com/mo0UXF5lgM — Ibai (@IbaiLlanos) April 26, 2023

Artistas confirmados para ‘La velada del año 3’ de Ibai Llanos

El evento deportivo de celebridades de Internet contará con una serie de presentaciones de artistas musicales, entre ellas, la de un reguetonero colombiano.

Se trata del cantante antioqueño Feid, quien hace parte del ‘line up’ del evento que se llevará a cabo el primero de julio de Madrid, España.

Junto al ‘Fercho’, también estarán los artistas Quevedo, Ozuna, Estopa, María Becerra y Rosario Flores.