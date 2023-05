En los últimos días, el nombre de Darío Gómez ha vuelto al foco de los medios de comunicación por unas controversiales declaraciones de su hija, Catalina Gómez, quien habló de la última pareja que tuvo el artista.

Nini Johana Vargas Gómez aclaró en un video que subió a redes sociales todo lo que comentó la hija del cantante hace unos días. Ella aseguró que Catalina Gómez la tiene demandada por bienes que tiene ella y que compartían los dos.

En el video también habla del tema de los perros que tenía con el cantante, pero lo que más llamó la atención, fue lo que dijo sobre la relación que tuvo con él, ya que llorando dijo que no le gusta que hablen del artista.

Esposa de Darío Gómez contestó llorando a hija del cantante

La última pareja sentimental que tuvo el ‘Rey del despecho’ dijo que no va a permitir que pongan en duda el nombre del cantante y aseveró lo siguiente:

“Llevaba 24 años con él, empezamos la relación cuando tenía 16 años y nos fuimos a vivir a juntos en el 2012. Lo más importante es Darío, cuando escucho algo malo, me duele”.

Con la voz quebrantada y a punto de llorar, aseguró que: “Me da rabia que digan cosas de él que no son así, porque es un ser hermoso y no es ningún pedófilo”.

Nini Johana Vargas Gómez también habló del tema de la herencia que dejó el artista y confirmó que el tema lo están manejando los abogados y hasta el momento no puede dar más información.

