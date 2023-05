Shakira, quien hace poco estrenó su nueva canción ‘Acróstico’, mostró en un video que subió a sus redes sociales el talento que tienen Milán y Sasha con la música. Además, dedicó unas sentidas palabras en la publicación:

“Este año Milán ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”.

Las imágenes son un fragmento del video oficial de ‘Acróstico‘, que salió este lunes, pero en sus redes las acompañó de un mensaje que explicó la participación de sus hijos en el proceso creativo que ha tenido en el último año.

La cantante colombiana, que hace poco fue vista con uno de los pilotos más exitosos de la Fórmula 1, también mencionó que ambos han compartido con ella en el estudio donde graba sus canciones, así como el último tema que sacó.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”.

La ex de Gerard Piqué, quien hizo un gran negocio con su mansión en Miami, indicó que: “Milán y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.

Este es el conmovedor video que subió a sus redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Reacciones de famosas por video de Shakira con sus hijos

La publicación de la colombiana la comentaron Carmen Villalobos, Melissa Martínez y la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo. Las tres publicaron mensajes emotivos y con varios emoticones de amor.