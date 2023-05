Alejandro Sanz ha dejado un muy buen concepto en Colombia, no solo por su trayectoria musical, también por la buena relación y colaboraciones que han tenido con Shakira a lo largo de sus carreras. Sin embargo, Tata Solarte, de larga trayectoria en medios, confesó que tuvo inconvenientes con el aliento del cantante.

Lejos de contar una mala actitud o desplante del ibérico, la periodista colombiana habló del episodio que vivió con el reconocido artista en el programa ‘Lo sé todo’, que ha dado muchos detalles del posible embarazo de Paola Jara. Aunque no quiso ir más allá de lo que pasó y no juzgó, quedó claro que eso la marcó y le dejó un recuerdo poco agradable.

Solarte ha pasado por emisoras como Tropicana Estéreo, Bésame, W Radio, Blu Radio y La Kalle, además de ser jurado de concursos de talento como ‘Canta conmigo’ y ‘A otro nivel’ de Caracol Televisión. Y en su larga experiencia, ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchos cantantes reconocidos, pero lo de Sanz fue especial por lo que ella esperaba.

Tata Solarte y su mala experiencia con el aliento de Alejandro Sanz

En la mencionada entrevista, Tata se mostró apenada por contar esto, pero ante la insistencia del periodista reveló lo que pasó con Sanz, que recientemente ha sido noticia por muchas novedades con Shakira:

“Llegué enamorada, a entrevistar a Alejandro Sanz en Miami, en un lanzamiento. Enamorada, mi amor platónico. Y no sé qué le pasó ese día o qué había comido, no tengo ni la menor idea. Estábamos muy cerca y no me pude concentrar y estaba que le pasaba un chicle, una crema dental, algo. Ustedes no saben lo que fue ese momento y se le acabó el amor [risas]”.

En medio de esta situación, la locutora quería ayudar para seguir con la entrevista, hasta se le ocurrieron ideas creativas para dejar de lado lo que estaba percibiendo. Aunque hubiera sido muy raro y así lo contó, con risas y hablando de formas para evitar el mal aliento: “Estaba diciéndole en mi mente: Juguemos a hacer gárgaras de enjuague”

Tal vez era un mal día de Alejandro Sanz, pero la historia revelada por la locutora no pasó inadvertida, obviamente, ella le puso la mejor actitud para referirse a un tema tan incómodo: “No es el amor con hambre el que no dura, es el amor con mal aliento el que no dura. ¡Ojo con eso!… Fue muy corta [la entrevista] y buscaba entre mis cosas para ofrecerle, por los laditos, un chiclecito, pero no tenía nada en la mano”.

Y como consejo para el público, la conductora de varios programas de la emisora La Kalle, explicó: “El aliento es muy importante, no solo para los artistas, también para usted que nos está viendo. Procure, siempre, tener un buen aliento. No solamente da buena impresión, también abre muchas puertas”.

Eso sí, no es lo único que le ha pasado en más de 20 años de carrera e interacción con artistas de gran nombre a Tata Solarte, que fue invitada a un matrimonio especial del mundo de la radio colombiana. Ella contó que hubo artistas que comían demasiado y nunca podía entrevistarlos, otros que sabían que estaban oliendo feo por tener días muy ocupados o que llegaban del aeropuerto y por sus agendas no se lograban arreglar.

Pero el caso de Alejandro Sanz quedó en su memoria y por eso lo contó y le quedó como experiencia.