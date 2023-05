Desde hace varios días los residentes de la ‘ciudad del sol’ saben que la intérprete de ‘Te felicito’ está buscando propiedades allí y están a la expectativa de la zona que elegirá, pues “se ha dejado ver por las urbanizaciones más exclusivas”, afirmó Univisión.

Ha sido su hermano Tonino Mebarak el que la ha acompañado a recorrer diferentes puntos para elegir una nueva vivienda, junto a una agente inmobiliaria. Miami no es nuevo para Shakira, pues ella ya cuenta con una lujosa casa en North Bay Road, donde tiene vecinos como ‘Jlo y Ricky Martin’, pero no se quedará allí.

En primer lugar, la colombiana quiere una casa con más espacio para vivir cómodamente con sus hijos, Milan y Sasha; y en la que sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, tengan todo lo que necesitan ante los problemas de Salud que han tenido en los últimos meses.

Una versión de Univisión dice que ella quiere buscar una casa que “no tenga recuerdos de Piqué”, pues allí pasaron varias temporadas como pareja. En esa casa la cantautora también compartió con su ex Antonio de la Rúa y, recientemente, el paparazzi Jordi Martin dijo que esa vivienda tiene otro problema que no será fácil de arreglar y la familia no puede esperar.

¿Shakira y Alejandro Sanz comprarán mansión en Miami?

Luego de todos los preparativos de Shakira para su nueva vida, que incluye algunas compras de elementos decorativos para su hogar, surgió este rumor.

‘Hoy Día’ de Telemundo, citando medios españoles que no mencionó, dijo que los dos artistas estarían considerando en comprar una lujosa propiedad de 20 millones de dólares en esa ciudad.

El matutino añadió que la pareja de cantantes “hará una sociedad para comprar una mansión en una isla privada en Miami”; sin embargo, la información añadió que no se sabe si es con la idea de convivir juntos o alquilarla.

Por su parte, Martin agregó que la cantautora “está interesada en otra propiedad, que no es de acceso público. Está situada en un área privada, concretamente una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio”.

Ninguna de las celebridades se ha pronunciado sobre el tema, pero los medios señalaron que también podrían estar trabajando en una tercera canción a dúo, luego de ‘La tortura’ y ‘Te lo agradezco, pero no’, trabajos por los que formaron una buena relación de amistad, hasta donde se conoce.

¿Alejandro Sanz está soltero o casado?

People en español recuerda que Sanz “está soltero, tras terminar su relación con la pintora cubana Rachel Valdés” y que los rumores de romance surgieron de nuevo tras la separación de Shakira; en especial, porque en enero, el español trinó en su perfil un verso de ‘La tortura’:

De lunes a viernes tienes mi amor… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 16, 2023

¿Shakira Mebarak y Alejandro Sanz tienen un romance?

En la entrevista que dio a Elle, la colombiana destacó el apoyo de Sanz como uno de los más importantes en sus malos momentos:

“Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano”.

Luego de eso, vino la especial felicitación de Sanz para su colega en su cumpleaños 46 en febrero pasado:

Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero ❤️ pic.twitter.com/xPHgTFbxyc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 2, 2023

No obstante, el portal destaca que recientemente no se les ha visto en público juntos, pero sí ha sido un sueño de muchos fanáticos verlos como pareja.

Por todo ello, los medios destacan que la posible compra de la casa en conjunto no significa que tengan un romance, pues podrían compartirla con sus respectivas familias.