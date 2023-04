Luego de que el también empresario español criticara a los latinoamericanos y a cómo los integrantes de esa comunidad le han lanzado todo tipo de comentarios desde que se confirmó su ruptura con Shakira, ahora dirigió su mirada hacia México.

En sus habituales transmisiones en Twitch para hablar de la Kings League y un cambio de reglas que hizo, dijo con sarcasmo que quisiera decir algo sin que le cayera ‘hate’, lo que en el mundo digital se entiende como críticas de los internautas; sin embargo, hizo lo contrario y dijo:

“Déjame pensar… algo que no me pueda caer ‘hate’. A los mexicanos no los puedo tocar”.